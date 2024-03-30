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    Возьмет ли «Спартак» 3 очка в матче с «Уралом»?

    «Спартак» — «Урал». Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, чемпионат России, 30 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Урал»
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    Манфред Угальде («Спартак»)
    В субботу, 30 марта, в 22-м туре российской Премьер-лиги «Спартак» на своем поле сыграет против «Урала». Начало поединка запланировано на 19:00 по мск. «Спартак» — «Урал»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 30 Марта 2024 года
    Спартак
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    «Спартак»

    Турнирное положение: «красно-белые» стремятся во что бы то ни стало залезть в топ-3 по итогам сезона, однако получается это у них пока что плохо.

    Команда из столицы России сейчас занимает только шестое место в турнирной таблице и имеет в своем активе 31 очко.

    Спартак — Урал: коэффициенты букмекеров

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    Столичный коллектив за 20 матчей смог 27 раз поразить ворота соперника и 26 раз пропустил в свои.

    Последние матчи: после зимней паузы москвичи успели провести уже три игры.

    Сначала московская команда на выезде сыграла вничью с «Зенитом» (0:0), а затем в родных стенах сенсационно уступила «Факелу» (0:2).

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    После этого коллектив из Москвы дома разобрался с «Оренбургом» (3:1) в Кубке России и пробился в полуфинал турнира.

    Не сыграют: не выйдет на поле в этой игре только Квинси Промес, остальные игроки в строю.

    Состояние команды: на текущий момент «Спартак» еще не потерял шансов на топ-3, но для этого команде нужно только побеждать, побеждать и побеждать.

    Подопечные Гильермо Абаскаля зимой подписали только Манфреда Угальде, а также отдали некоторых футболистов по арендам.

    Также «Спартак» еще может зацепиться и за титул, поскольку продолжает борьбу в Кубке России.

    «Урал»

    Турнирное положение: уральцы являются разочарованием сезона и борются за выживание.

    В настоящий момент екатеринбуржцы располагаются в зоне переходных матчей, на 13-м месте и имеют в своем активе 19 очков.

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    • За 20 игр екатеринбургский коллектив смог 19 раз поразить ворота соперника и 33 раза пропустил в свои.

    Последние матчи: в первом после возобновления чемпионата матче «Урал» на выезде проиграл «Ахмату» (0:1).

    После этого команда из Екатеринбурга в родных стенах уступила «Зениту» (1:4).

    А вот в Кубке России «оранжевые» прошли дальше, переиграв по пенальти «Родину». Следующим соперником станет «Локомотив».

    Не сыграют: главный тренер команды Виктор Гончаренко не сможет рассчитывать в этой игре на травмированного Рая Влута. Все остальные футболисты в строю.

    Состояние команды: главной задачей команды остается сохранение прописки в элите. «Урал» будет до последнего бороться за место в РПЛ, а как все сложится покажет только время.

    Что касается кадровых изменений, то зимой «Урал» подписал Алексея Ионова, Артема Концевого и Валерия Бочерова.

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    Покинули же команду Александр Юшин, Лука Цулукидзе, Чингиз Магомедов и Артем Шмыков.

    Статистика для ставок

    • «Урал» выиграл только 1 из последних 15 матчей в РПЛ

    • «Спартак» не может выиграть у «Урала» на протяжении 4 матчей

    • «Урал» не может забить больше 1 мяча за игру на протяжении 11 матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.20, а победа «Урала» — в 6.50.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.88, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.92.

    Прогноз: обе команды выступают крайне нестабильно, однако спартаковцы все же выглядят сильнее соперника, который оказался в какой-то яме, поэтому «красно-белые» однозначно должны побеждать в этой игре.

    Ставка: победа «Спартака» с форой-1 за 1.85.

    Прогноз: оборона обеих команд оставляет желать лучшего поэтому вполне вероятно, что тотал будет пробит и мы увидим минимум три гола в этой игре.

    Ставка: тотал больше 2,5 за 1.88.

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    Ставка и прогноз на матч «Спартак» — «Урал» с коэффициентом 1.85. Дата матча: 30.03.2024. Прогнозы на футбол. Возьмет ли «Спартак» 3 очка в матче с «Уралом»?
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