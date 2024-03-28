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    «Манчестер Сити» — «Арсенал». Онлайн

    Онлайн-трансляция центрального матча 30-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Арсеналом»

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    Мартин Эдегор
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    Мартин Эдегор
    «Манчестер Сити» сыграет дома с «Арсеналом» в рамках 30-го тура чемпионата Англии. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало — в 18:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» находится на третьей позиции в турнирной таблице, набрав 63 очка в 28-ми матчах. Отставание от лидирующих «Арсенала» и «Ливерпуля» составляет всего один балл. На счету «горожан» 19 побед, 6 ничьих и 3 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 63:28.

    Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали невероятный ход и не проигрывают на протяжении 22-х матчей кряду. В последний раз «горожане» уступали 6 декабря прошлого года — 0:1 «Астон Вилле» в чемпионате Англии.

    «Манчестер Сити» также продолжает борьбу за три трофея. Так за последний месяц «горожане» пробились в четвертьфинал Лиги Чемпионов и полуфинал Кубка Англии благодаря победам над «Ньюкаслом» (2:0) и «Копенгагеном» (3:1, общий счет 6:2) соответственно. В крайнем туре АПЛ «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Ливерпулем» (1:1).

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    «Арсенал»

    Лондонский клуб набрал 64 очка в 28-ми матчах и на данный момент занимает первую строчку в турнирной таблице. На счету «Арсенала» 20 побед, 4 ничьи и 4 поражения с разницей забитых и пропущенных мячей 70:24.

    У «канониров» 9 побед в 10-ти последних матчах. Единственную неудачу за этот период подопечные Микеля Артеты потерпели в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов, проиграв на выезде «Порту» (0:1). К слову, ответная встреча также завершилась со счетом 1:0, но уже в пользу лондонцев, которые затем переиграли соперника в серии пенальти и прошли дальше.

    В трех крайних турах АПЛ «Арсенал» набрал максимум очков с общей разницей мячей 12:2. Последовательно были обыграны «Ньюкасл» (4:1), «Шеффилд Юнайтед» (6:0) и «Брентфорд» (2:1).

    Личные встречи

    «Арсенал» одержал минимальную победу в первом круге (1:0). Всего в 10-ти крайних встречах «Манчестер Сити» праздновал успех в 8-ми случаях, 2 победы остались за лондонской командой.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Арсенал» с коэффициентом 1.98.

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