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    «Рубин» — «Локомотив»: стартовые составы команд

    «Рубин» — «Локомотив»: прогноз, составы, коэффициенты

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    Стали известны составы «Рубина» и «Локомотива» на матч 25-го тура РПЛ.

    Антон Миранчук
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    Антон Миранчук

    «Рубин»: Дюпин, Мартынович, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Ашурматов, Зотов, Вада, Шабанхаджай, Йочич, Даку.

    Запасные: Шамов, Янович, Тесленко, Дрезгич, Иванов, Рыбус, Безруков, Апшацев, Ранджелович, Тахери, Биелович.

    «Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Самошников, Сильянов, Морозов, Фассон, Баринов, Миранчук, Карпукас, Глушенков, Пиняев.

    Запасные: Худяков, Митров, Магкеев, Тикнизян, Ньямси, Жемалетдинов, Батраков, Дзюба, Сулейманов, Сарвели.

  • «Рубин» — «Локомотив». Онлайн
  • Онлайн-трансляция матча 25-го тура чемпионата России между «Рубином» и «Локомотивом»
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    Матч начнётся в 14:00 мск. С прогнозом на данное противостояние можете ознакомиться по этой ссылке.

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