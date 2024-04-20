«Рубин» — «Локомотив»: прогноз, составы, коэффициенты

Антон Миранчук Фото: globallookpress.com
«Рубин»: Дюпин, Мартынович, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Ашурматов, Зотов, Вада, Шабанхаджай, Йочич, Даку.
Запасные: Шамов, Янович, Тесленко, Дрезгич, Иванов, Рыбус, Безруков, Апшацев, Ранджелович, Тахери, Биелович.
«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Самошников, Сильянов, Морозов, Фассон, Баринов, Миранчук, Карпукас, Глушенков, Пиняев.
Запасные: Худяков, Митров, Магкеев, Тикнизян, Ньямси, Жемалетдинов, Батраков, Дзюба, Сулейманов, Сарвели.
Матч начнётся в 14:00 мск. С прогнозом на данное противостояние можете ознакомиться по этой ссылке.