Казанский «Рубин» на своем поле сыграет с «Локомотивом» в рамках 25-го тура РПЛ. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 14:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Рубин»

Казанский клуб набрал 32 очка в 23-х матчах, что позволяет ему занимать девятую строчку в турнирной таблице РПЛ. На счету «Рубина» 9 побед, 5 ничьих и 9 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 20:29.

В крайнем туре подопечные Рашида Рахимова играли на выезде в Самаре против «Крыльев Советов». Казанцы пропустили по голу в каждом из таймов, проиграв со счетом 0:2.

Это уже второе подряд сухое поражение «Рубина» в РПЛ. Ранее клуб из Казани крупно уступил «Оренбургу» в гостях (0:3).

«Локомотив»

«Локомотив» идет пятым в турнирной таблице чемпионата России, оформив 37 очков в 23-х матчах. Подопечные Михаила Галактионова одержали 9 побед, 10 раз сыграли вничью и потерпели 4 поражения.

В крайнем туре РПЛ «железнодорожники» вели со счетом 3:1 в матче с ЦСКА, но не смогли довести дело до победы. Армейцы дважды забили в концовке, зафиксировав итоговые 3:3.

Таким образом, подопечные Михаила Галактионова продлили свою беспроигрышную серию в чемпионате до 4-х матчей. До этого «Локомотив» уверенно обыграл на выезде «Ахмат» (0:2). Еще ранее москвичи сыграли две ничьи подряд, поделив очки с «Краснодаром» (1:1) и «Сочи» (2:2).

Личные встречи

Команды трижды встречались между собой в текущем сезоне — один раз в чемпионате и дважды на групповой стадии кубка. Матч в чемпионате завершился вничью (2:2), а в кубке страны оба раза выиграл «Локомотив» (1:0 в гостях и 3:0 дома).

Всего в 10-ти последних матчах на счету «железнодорожников» 7 побед, трижды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Рубин» — «Локомотив» с коэффициентом 2.40.