До матча
«Рубин»
Казанский клуб набрал 32 очка в 23-х матчах, что позволяет ему занимать девятую строчку в турнирной таблице РПЛ. На счету «Рубина» 9 побед, 5 ничьих и 9 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 20:29.
В крайнем туре подопечные Рашида Рахимова играли на выезде в Самаре против «Крыльев Советов». Казанцы пропустили по голу в каждом из таймов, проиграв со счетом 0:2.
Это уже второе подряд сухое поражение «Рубина» в РПЛ. Ранее клуб из Казани крупно уступил «Оренбургу» в гостях (0:3).
«Локомотив»
«Локомотив» идет пятым в турнирной таблице чемпионата России, оформив 37 очков в 23-х матчах. Подопечные Михаила Галактионова одержали 9 побед, 10 раз сыграли вничью и потерпели 4 поражения.
В крайнем туре РПЛ «железнодорожники» вели со счетом 3:1 в матче с ЦСКА, но не смогли довести дело до победы. Армейцы дважды забили в концовке, зафиксировав итоговые 3:3.
Таким образом, подопечные Михаила Галактионова продлили свою беспроигрышную серию в чемпионате до 4-х матчей. До этого «Локомотив» уверенно обыграл на выезде «Ахмат» (0:2). Еще ранее москвичи сыграли две ничьи подряд, поделив очки с «Краснодаром» (1:1) и «Сочи» (2:2).
Личные встречи
Команды трижды встречались между собой в текущем сезоне — один раз в чемпионате и дважды на групповой стадии кубка. Матч в чемпионате завершился вничью (2:2), а в кубке страны оба раза выиграл «Локомотив» (1:0 в гостях и 3:0 дома).
Всего в 10-ти последних матчах на счету «железнодорожников» 7 побед, трижды была зафиксирована ничья.
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