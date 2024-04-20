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    «Манчестер Сити» — «Челси». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 1/2 финала Кубка Англии между «Манчестер Сити» и «Челси»

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    «Манчестер Сити» на своем поле примет «Челси» в рамках полуфинала Кубка Англии. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 19:15 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» является действующим победителем Кубка Англии. В финале прошлого розыгрыша «горожане» со счетом 2:1 переиграли в дерби «Манчестер Юнайтед».

    На пути к полуфиналу текущего турнира «Манчестер Сити» успешно преодолел четыре стадии, начиная с 3-го раунда. Последовательно были обыграны «Хаддерсфилд» (5:0), «Тоттенхэм» (1:0), «Лутон» (6:2) и «Ньюкасл» (2:0).

    В середине этой недели «Манчестер Сити» упустил шанс на второй требл подряд. Подопечные Хосепа Гвардиолы проиграли мадридскому «Реалу» в серии пенальти ответного матча 1/4 финала Лиги Чемпионов и вылетели из турнира.

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    «Челси»

    В Кубке Англии сезона 2022/2023 «Челси» вылетел на первой же для себя стадии, уступив как раз «Манчестер Сити». Теперь у лондонской команды есть шанс взять реванш за поражение годичной давности.

    «Челси» выбил четырех соперников на пути к текущему полуфиналу Кубка Англии. Все началось с уверенной победы над «Престоном» (4:0), затем «синим» потребовалась переигровка, чтобы сломить сопротивление «Астон Виллы» (3:1).

    На следующих стадиях подопечные Маурисио Почеттино вырывали победы в концовках над «Лидсом» (3:2) и «Лестером» (4:2) соответственно.

    В крайнем туре АПЛ «Челси» разгромил дома «Эвертон» со счетом 6:0. Лондонцы продлили свою беспроигрышную серию в чемпионате до 8-ми матчей.

    Личные встречи

    Команды дважды сыграли вничью в текущем сезоне АПЛ — 4:4 в Лондоне и 1:1 в Манчестере.

    Всего в 10-ти последних матчах на счету «Манчестер Сити» 6 побед, «Челси» оказался сильнее в 2-х случаях и два раза была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Челси» с коэффициентом 2.70.

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