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    «Арсенал» наконец-то обыграет «Манчестер Сити» на «Этихаде»?

    «Манчестер Сити» — «Арсенал». Ставка (к. 1.98) и прогноз на АПЛ 31 марта 2024 года

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    Деклан Райс
    «Манчестер Сити» сыграет на своем поле против «Арсенала» в рамках 30-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 31 марта, начало — в 18:30 мск. «Манчестер Сити» — «Арсенал»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 31 Марта 2024 года

    «Манчестер Сити»

    Турнирное положение: «Манчестер Сити» занимает в таблице третье место, имея в своем активе 63 очка после 28 матчей — на одно меньше, чем «Арсенал» и «Ливерпуль».

    Последние матчи: перед паузой на матчи сборных «Ман Сити» уверенно разобрался с «Ньюкаслом» и вышел в следующий раунд Кубка Англии.

    Манчестер Сити — Арсенал Лондон: коэффициенты букмекеров

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    Но куда больше запомнилась встреча с «Ливерпулем», состоявшаяся за неделю до победы над «сороками». Команда Пепа Гвардиолы с трудом удержала на «Энфилде» ничейный результат — 1:1. Второй тайм стал для главного тренера «горожан» самой настоящей тактической капитуляцией.

    Не сыграют: Кайл Уокер и Джон Стоунз — оба вернулись с травмами из расположения сборной Англии.

    Состояние команды: очевидно, что после этой паузы «Манчестер Сити» какое-то время будет даже сложнее, чем до нее, поскольку почти все игроки только-только вернулись из своих сборных, и многие из них будут явно не в оптимальном состоянии.

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    Но Гвардиола, учитывая его невероятный опыт, безусловно, знает, что нужно делать в подобных ситуациях. Тем более его команды всегда отличались невероятной выносливостью.

    «Арсенал»

    Турнирное положение: «Арсенал» находится на первой строчке, но конкуренты буквально дышат в спину. «Ливерпуль» и вовсе уступает только по дополнительным показателям.

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    • Последние матчи: «канониры» перед паузой выдали шикарную серию побед в АПЛ, выиграв восемь матчей подряд.

    В начале марта «Арсенал» разнес «Шеффилд Юнайтед» и выиграл у «Брентфорда».

    Не сыграют: в лазарете по-прежнему находится только Юррьен Тимбер.

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    Состояние команды: надо признать, что «Арсенал» в последнее время был пугающе хорош, в чем лично смог убедиться в том числе «Ливерпуль». Матч против «красных» состоялся полтора месяца назад, но дело в том, что с тех пор команда Микеля Артеты, кажется, стала еще лучше.

    Вопреки ожиданиям, «Арсенал» стал, пожалуй, главным фаворитом чемпионской гонки. «Канониры» выглядят чересчур убедительно.

    Статистика для ставок

    • «Арсенал» забил 33 гола в восьми предыдущих матчах АПЛ

    • Беспроигрышная серия «Манчестер Сити» составляет уже 22 матча. На этот отрезке команда Гвардиолы одержала 19 побед

    • «Манчестер Сити» выиграл восемь последних домашних матчей против «Арсенала» во всех турнирах

    • В девяти предыдущих матчах «Арсенала» в АПЛ сыграла ставка на «тотал больше 2,5»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 1.99, ничью букмекеры предлагают за 3.92, а победу «Арсенала» — за 4.05.

    Прогноз: да, «Арсенал» в предыдущих сезонах не лучшим образом играл на «Этихаде», но также стоит не забывать, что в этом сезоне «канониры» обыграли «Сити» в матче за Суперкубок Англии и в первом круге АПЛ. Октябрьская встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу команды Артеты.

    Еще один важный момент — отсутствие Уокера и Стоунза в составе «Ман Сити». Эти потери могут стать для хозяев серьезной проблемой.

    Несмотря на все риски, мы считаем, что нынешний «Арсенал» способен выстоять на поле «Манчестер Сити». Кажется, сейчас лондонский клуб действительно готов к борьбе за титул.

    Рекомендуемая ставка: победа «Арсенала» или ничья за 1.98.

    Прогноз: игра, скорее всего, будет обоюдоострой, поэтому логично предположить, что у обеих команд будет достаточное количество угловых.

    Ставка: тотал угловых больше 10,5 за 2.15.

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    Ставка и прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Арсенал» с коэффициентом 1.98. Дата матча: 31.03.2024. Прогнозы на футбол. «Арсенал» наконец-то обыграет «Манчестер Сити» на «Этихаде»?
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