Испания — Бразилия: счет матча 3:3, обзор голов

На 12-й минуте в ворота бразильцев был назначен пенальти — Ламин Ямал вошёл в штрафную, обыграл одного соперника, а затем споткнулся о ногу Жоао Гомеса. Одиннадцатиметровый реализовал Родриго Эрнандес.
На 36-й минуте испанцы удвоили преимущество. Дани Ольмо получил мяч от Ямала, вошёл справа в штрафную, протиснулся на дриблинге между двумя соперниками и после этого пробил в дальний верхний угол ворот.
Спустя четыре минуты бразильцы отыграли один мяч. Заигрался Унаи Симон в пас со своими защитниками и грубо ошибся, подарив мяч Родриго передачей низом по центру. Голкипер бросился вперёд пытаться исправиться, а Родриго уверенно воспользовался этим и перебросил его, отправив мяч в оставшиеся пустыми ворота сборной Испании.
На 50-й минуте счет сравнялся. После розыгрыша углового на левом фланге мяч прилетел в центр штрафной сборной Испании, Эндрик подстроился и в падении отправил мяч в левый угол ворот.
На 87-й минуте в ворота Бразилии был назначен второй пенальти — Карвахаль вошёл справа в штрафную и двигался к воротам под острым углом, столкнувшись по пути с Бералдо. Одиннадцатиметровый снова реализовал Родриго Эрнандес.
Уже на пятой добавленной минуте Коуту сделал навес справа в штрафную Испании на Галено, опекавший его Карвахаль заблокировал удар, но мяч остался у бразильца, и через пару секунд Дани завалил его на газон, заработав пенальти в ворота хозяев. Лукас Пакета с «точки» сравнял счет.
Предыдущий товарищеский матч сборной Испании с национальной командой Колумбии завершился поражением испанцев со счётом 0:1. В свою очередь, Бразилия обыграла сборную Англии с таким же счётом (1:0).