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    Сборная Испании упустила победу над Бразилией в товарищеском матче

    Испания — Бразилия: счет матча 3:3, обзор голов

    Футбол Товарищеские матчи Сборная Бразилии Сборная Испании Футбол Испании
    Сборная Испании сыграла вничью с командой Бразилии (3:3) в товарищеском матче, прошедшем на арене «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    На 12-й минуте в ворота бразильцев был назначен пенальти — Ламин Ямал вошёл в штрафную, обыграл одного соперника, а затем споткнулся о ногу Жоао Гомеса. Одиннадцатиметровый реализовал Родриго Эрнандес.

    На 36-й минуте испанцы удвоили преимущество. Дани Ольмо получил мяч от Ямала, вошёл справа в штрафную, протиснулся на дриблинге между двумя соперниками и после этого пробил в дальний верхний угол ворот.

    Спустя четыре минуты бразильцы отыграли один мяч. Заигрался Унаи Симон в пас со своими защитниками и грубо ошибся, подарив мяч Родриго передачей низом по центру. Голкипер бросился вперёд пытаться исправиться, а Родриго уверенно воспользовался этим и перебросил его, отправив мяч в оставшиеся пустыми ворота сборной Испании.

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    • На 50-й минуте счет сравнялся. После розыгрыша углового на левом фланге мяч прилетел в центр штрафной сборной Испании, Эндрик подстроился и в падении отправил мяч в левый угол ворот.

    На 87-й минуте в ворота Бразилии был назначен второй пенальти — Карвахаль вошёл справа в штрафную и двигался к воротам под острым углом, столкнувшись по пути с Бералдо. Одиннадцатиметровый снова реализовал Родриго Эрнандес.

    Уже на пятой добавленной минуте Коуту сделал навес справа в штрафную Испании на Галено, опекавший его Карвахаль заблокировал удар, но мяч остался у бразильца, и через пару секунд Дани завалил его на газон, заработав пенальти в ворота хозяев. Лукас Пакета с «точки» сравнял счет.

    Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
    Испания — Бразилия 3:3
    Голы: 1:0 Родриго Эрнандес (пенальти) (12'), 2:0 Даниэль Ольмо (36'), 2:1 Родриго (40'), 2:2 Endrick (50'), 3:2 Родриго Эрнандес (пенальти) (87'), 3:3 Лукас Пакета (пенальти) (90 + 7') Испания: Унай Симон, Даниэль Карвахаль, Робен Ле Норман (Пау Кубарси, 82'), Эмерик Лапорт, Марк Кукурелья, Даниэль Ольмо, Родриго Эрнандес, Фабиан Руис, Ламин Ямал (Хесус Навас, 90'), Альваро Мората (Микель Оярсабаль, 82'), Нико Уильямс (Ойан Сансет, 89') Бразилия: Венделл, Данило (Ян Коуту, 46'), Бруно Гимарайнс (Andre, 46'), Лукас Пакета, Винисиус Жуниор (Дуглас Луис, 71'), Родриго (Вендерсон Галено, 82'), Рафаэл Диас (Endrick, 46'), Joao Gomes (Андреас Перейра, 46'), Lucas Beraldo, Fabricio Bruno, Bento Предупреждения: Робен Ле Норман (34'), Эмерик Лапорт (42'), Бруно Гимарайнс (42'), Fabricio Bruno (50'), Даниэль Карвахаль (52'), Лукас Пакета (58'), Endrick (78'), Андреас Перейра (85'), Lucas Beraldo (90 + 3')

    Предыдущий товарищеский матч сборной Испании с национальной командой Колумбии завершился поражением испанцев со счётом 0:1. В свою очередь, Бразилия обыграла сборную Англии с таким же счётом (1:0).

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