Саутгейт: Иногда качество игры Тоуни недооценивают

Главный тренер сборной Англиивысказался об игре нападающегои национальной команды

«Это будет его первый старт, так что нужно учитывать и это. Но в Англии таков ландшафт, ты не получаешь сотни возможностей. Думаю, каждый игрок понимает, что таков мир, в котором мы живём. Но он уверенный в себе парень, он пришёл в команду после удачного выступления за свой клуб. Он выйдет на поле во вторник, без сомнения.

Думаю, иногда качество игры Тоуни недооценивают. Его пас, его связующая игра. Мы ещё только знакомимся со всеми этими достоинствами, потому что, пока не поработаешь с игроком на регулярной основе, не узнаешь его изнутри.

Вы смотрите на него как на крупного парня, но он не просто целеустремлённый игрок. Его качество игры в связке тоже очень хорошее. Уверенность в себе, самоуверенность очень важны. Все лучшие форварды обладают этим», — приводит слова Саутгейта The Telegraph.

В нынешнем сезоне Тоуни провел за «Брентфорд» 10 матчей и забил 4 гола. В квалификации Евро-2024 за сборную Англии форвард принял участие в 1-м матче и не отметился результативными действиями.

В следующем матче англичане сыграют против сборной Бельгии в рамках товарищеского противостояния 26-го марта в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.