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    Смогут ли англичане одолеть Бельгию?

    Англия — Бельгия. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 26 марта 2024 года

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    Англия
    В рамках товарищеского матча 26 марта пройдет игра Англия — Бельгия. Начало — 22:45 (мск). Англия — Бельгия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 26 Марта 2024 года
    Англия
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    Англия

    Положение команды: Сборная уверенно провела групповой этап квалификации Евро-2024, заняв 1-е место в таблице с 20-ю очками в активе после 8-и туров.

    Англия продолжает планомерно готовиться к летнему турниру. При этом, у сборной появилось немало проблем, которые отразились в последних матчах, но именно отбор на Евро-2024 англичане провели очень здорово.

    Англия — Бельгия: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В прошедшей товарищеской встрече 23-го марта Англия проиграла сборной Бразилии (0:1), пропустив единственный гол на 80-й минуте.

    За последние 5 матчей у Англии только одно поражение, 3 победы и один ничейный результат. За этот период англичане забили 7 голов при 3-х пропущенных.

    Все прогнозы на Евро-2024

    Не сыграют: Гарри Магуайр, Кайл Уолкер и Сэм Джонстон (у всех травмы).

    Состояние команды: У Англии есть достаточно топовых игроков для того, чтобы считаться одним из фаворитов на Евро-2024. Несмотря на это, все эти лидеры не смогли проявить себя в прошедшем матче против Бразилии.

    Последний раз Англия обыгрывала Бельгию в очном противостоянии в 2020-м году. В рамках Лиги Наций англичане одержали победу со счетом 2:1. Голы в том матче забили Маркус Рашфорд и Мэйсон Маунт.

    Бельгия

    Положение команды: Сборная также показала отличные результаты в квалификации, заняв 1-е место в группе F с 20-ю очками в активе. Ближайший преследователь Австрия набрала 19 баллов.

    Стоит отметить, что Бельгия была очень результативна, забив за 8 встреч 22 гола при 4-х пропущенных. Да и в последних товарищеских матчах у бельгийцев также отличные результаты.

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    • Последние результаты: В прошедшем товарищеском матче, который состоялся 23-го марта Бельгия сыграла вничью с Ирландией (0:0). Сборная сумела нанести только 2 удара в створ ворот.

    У Бельгии продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает 12 матчей подряд. За последние 3-и встречи сборная забила 6 голов, не пропустив при этом ни одного мяча.

    Не сыграет: Кевин де Брейне (травма).

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    Состояние команды: У Бельгии также, как и у Англии есть мощные игроки, которые способны решать исходы матчей. К примеру, нападающий бельгийцев Ромелу Лукаку стал лучшим бомбардиром квалификации Евро-2024, забив 14 голов и сделал голевую передачу за 8 матчей отбора.

    К тому же, Бельгия обыграла сборную Англии в последнем очном матче со счетом 2:0. Бельгийцы забили все свои голы уже к 24-й минуте, не позволив англичанам зацепиться за результат.

    Статистика для ставок

    • Бельгия не проигрывает на протяжении 12-и матчей

    • В 4-х из 5-и последних очных встреч команды не пробивали тотал 2.5 больше

    • Англия не проигрывала на чужом поле 6 матчей подряд

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров:Англия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.70, а победа Бельгии — в 4.50.

    ТБ 2,5 оценивается в 2.02, а на ТМ 2,5 можно поставить за 1.78.

    Прогноз: Бельгия не проигрывает на протяжении 12-и матчей. Можно рискнуть и предположить, что гости сыграют вничью или победят.

    Ставка: Бельгия сыграет вничью или победит за 2.00.

    Прогноз: В последних очных встречах команды чаще играли низовые матчи.

    Ставка: Тотал 2.5 меньше за 1.78.

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    Ставка и прогноз на матч Англия — Бельгия с коэффициентом 2.00. Дата матча: 26.03.2024. Прогнозы на футбол. Смогут ли англичане одолеть Бельгию?
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