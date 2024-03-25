ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Арина СоболенкоДрама Соболенко, провал Рублева и изменения в календаре ATP
  • 16:15
    • «Зенит» и «Црвена Звезда» проведут еще один матч
  • 15:58
    • Мбаппе после перехода в «Реал» может отдать «ПСЖ» часть подписного бонуса
  • 14:15
    • Дани Алвеса освободили под залог до решения по апелляции
  • 14:06
    • РПЛ назвала главных «Бекхэмов» лиги
  • 13:37
    • В РФС высказались о возможном допуске юношеских сборных России к турнирам в 2024 году
    Все новости спорта

    ЭСК РФС признала ошибочным назначение пенальти в ворота «Родины» в матче с «Уралом»

    Футбол Календарь Кубка России Родина Урал Фонбет Кубок России Футбол России РФС
    Главный арбитр матча Кубка России «Родина» — «Урал» Алексей Сухой ошибочно назначил пенальти в ворота московской команды. К такому выводу пришла экспертно‑судейская комиссия РФС.

    Алексей Сухой
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексей Сухой

    «Урал» 14 марта по пенальти обыграл «Родину» (1:1; 4:1) в матче первого этапа ¼ финала Пути регионов.

    «Решение ЭСК мотивировано тем, что незначительный контакт рукой со стороны игрока обороняющейся команды "Родина" Клещенко с лицом игрока атакующей команды "Урал" Эмерсоном, по мнению всех членов комиссии, не является очевидно наказуемым, так как движение руки защитника было естественным и было обусловлено сохранением баланса при развороте тела футболиста.

    Произошедший минимальный контакт на встречных движениях никак не повлиял на нападающего, который преувеличил последствия контакта, неестественно упав на газон, а после нескольких секунд поднялся и продолжил игру.

  • ФНЛ. Кто окажется в РПЛ? Рухнет ли «Торпедо» во Вторую лигу? Все о турнирном положении в чемпионате
  • Читайте по теме

    • Ввиду отсутствия оснований считать первоначальное решение судьи продолжить игру очевидно ошибочным, комиссия единогласно считает, что VAR не должен был вмешиваться и приглашать судью к монитору для просмотра данного инцидента, и это решение, по мнению комиссии, является наиболее правильным в данном игровом эпизоде», — говорится в сообщении ЭСК РФС.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Игра на «СКА Арене» окажется результативной?
  • СКА — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Калинской хватит двух сетов для победы над Саккари?
  • Саккари — Калинская. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • «Локомотив» закроет все вопросы в Омске?
  • «Авангард» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.72
  • Экспресс дня 25 марта
  • Сегодня в 22:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч СКА — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Саккари — Калинская
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Авангард — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Грузия — Греция
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Уэльс — Польша
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Украина — Исландия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  3.38
  • Прогноз на матч Испания — Бразилия
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Германия — Нидерланды
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры