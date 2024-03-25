ЭСК РФС признала ошибочным назначение пенальти в ворота «Родины» в матче с «Уралом»

Главный арбитр матча Кубка России «Родина» — «Урал»ошибочно назначил пенальти в ворота московской команды. К такому выводу пришла экспертно‑судейская комиссия РФС.

«Урал» 14 марта по пенальти обыграл «Родину» (1:1; 4:1) в матче первого этапа ¼ финала Пути регионов.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что незначительный контакт рукой со стороны игрока обороняющейся команды "Родина" Клещенко с лицом игрока атакующей команды "Урал" Эмерсоном, по мнению всех членов комиссии, не является очевидно наказуемым, так как движение руки защитника было естественным и было обусловлено сохранением баланса при развороте тела футболиста.

Произошедший минимальный контакт на встречных движениях никак не повлиял на нападающего, который преувеличил последствия контакта, неестественно упав на газон, а после нескольких секунд поднялся и продолжил игру.

Ввиду отсутствия оснований считать первоначальное решение судьи продолжить игру очевидно ошибочным, комиссия единогласно считает, что VAR не должен был вмешиваться и приглашать судью к монитору для просмотра данного инцидента, и это решение, по мнению комиссии, является наиболее правильным в данном игровом эпизоде», — говорится в сообщении ЭСК РФС.