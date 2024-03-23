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    Влахович отказался продлевать контракт с «Ювентусом»

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    Форвард «Ювентуса» Душан Влахович отказался от нового контракта, предлагаемого туринским клубом.

    Душан Влахович
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    Душан Влахович

    Зарплата нападающего по новому соглашению должна была составить 8 млн евро в год, информирует Corriere dello Sport.

    По информации источника, сербский игрок, чье действующее трудовое соглашение рассчитано до лета 2026 года, хочет зарабатывать по обновленному контракту 10 мл евро в год, чтобы таким образом сравняться по этому показателю с нападающим «Интера» Лаутаро Мартинесом.

    В текущем сезоне Влахович сыграл 27 матчей во всех турнирах, забил 15 мячей и сделал три голевые передачи.

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