Влахович отказался продлевать контракт с «Ювентусом»

Форвард «Ювентуса»отказался от нового контракта, предлагаемого туринским клубом.

Зарплата нападающего по новому соглашению должна была составить 8 млн евро в год, информирует Corriere dello Sport.

По информации источника, сербский игрок, чье действующее трудовое соглашение рассчитано до лета 2026 года, хочет зарабатывать по обновленному контракту 10 мл евро в год, чтобы таким образом сравняться по этому показателю с нападающим «Интера» Лаутаро Мартинесом.

В текущем сезоне Влахович сыграл 27 матчей во всех турнирах, забил 15 мячей и сделал три голевые передачи.