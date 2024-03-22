Тарханов: Все российские игроки были на хорошем уровне, но Головин выделялся

Известный отечественный тренервысказался о крупной победе сборной России в товарищеском матче с Сербией (4:0).

«Была хорошая игра, и до удаления команды показывали равный футбол, уже потом сборная России имела преимущество, хотя сербы тоже атаковали и имели моменты, которые могли реализовать.

Ясно, что в меньшинстве сложнее играть, и в перерыве, видимо, Карпин что-то сказал, чтобы не расслаблялись. Потому что, когда удаляют, иногда команда начинает хуже играть. Но нет, сборная России не расслабилась и во втором тайме забила ещё два мяча. Все российские игроки были на хорошем уровне, но Головин, конечно, среди всех выделяется», — сказал Тарханов Чемпионату.

Напомним, что сборная России проведет еще один товарищеский матч против Парагвая 25-го марта. Начало встречи — в 20:00 мск.