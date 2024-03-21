Россия разгромила Сербию в товарищеском матче

Алексей Миранчук Фото: globallookpress.com
Уже 21-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления защитника ЦСКА Милана Гайича, сфолившего в штрафной.
Антон Миранчук уверенно реализовал пенальти на 22-й минуте. Спустя 10 минут преимущество россиян удвоил центральный защитник Максим Осипенко.
На 55-й минуте Алексей Миранчук сделал счет разгромным.
Точку в матче поставил в добавленное время нападающий «Зенита» Иван Сергеев.
Товарищеский матч
Россия — Сербия 4:0 (2:0)
Голы: 1:0 — 21, пенальти Миранчук, 2:0 — 32 Осипенко, 3:0 — 55 Миранчук, 4:0 — 90+1 Сергеев Россия: Сафонов, Волков (Горшков, 46), Осипенко (Морозов, 88), Сильянов, Хлусевич, Миранчук (Захарян, 65), Баринов, Глебов, Головин (Зиньковский, 76), Обляков (Миранчук, 46), Тюкавин (Сергеев, 65)Сербия: Петрович, Гайич, Эракович, Павлович, Младенович (Машович, 57), Здьелар (Костич, 57), Лукич, Гачинович (Мияйлович, 46), Тадич (Митрович, 46), Живкович (Милинкович-Савич, 46), Йович (Самарджич, 73)Удаление: Гайич (21)
Следующий матч сборная России проведет 25 марта против сборной Парагвая.