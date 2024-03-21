1-й таймБосния и Герцеговина — УкраинаОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная УкраиныБосния и Герцеговина — Украина. Онлайн
  • 22:26
    • Калинская уверенно вышла в третий круга турнира в Майами
  • 22:09
    • Грузия одолела Люксембург и вышла в финал квалификации Евро-2024
  • 22:00
    • Россия разгромила Сербию в товарищеском матче
  • 21:48
    • «Спартак» победил «Металлург» и сократил отставание в серии
  • 20:00
    • «Автомбилист» вырвал победу в овертайме и повел в серии со счетом 3:0
    Все новости спорта

    Россия разгромила Сербию в товарищеском матче

    Футбол Товарищеские матчи Сборная России Футбол России Сборная Сербии Сборная Кипра Сборная Латвии
    Сборная России уверенно победила сборную Сербию в товарищеском матче со счетом 4:0.

    Алексей Миранчук
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексей Миранчук

    Уже 21-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления защитника ЦСКА Милана Гайича, сфолившего в штрафной.

    Антон Миранчук уверенно реализовал пенальти на 22-й минуте. Спустя 10 минут преимущество россиян удвоил центральный защитник Максим Осипенко.

    На 55-й минуте Алексей Миранчук сделал счет разгромным.

    Точку в матче поставил в добавленное время нападающий «Зенита» Иван Сергеев.

    Товарищеский матч
    Россия — Сербия 4:0 (2:0)
    Голы: 1:0 — 21, пенальти Миранчук, 2:0 — 32 Осипенко, 3:0 — 55 Миранчук, 4:0 — 90+1 Сергеев Россия: Сафонов, Волков (Горшков, 46), Осипенко (Морозов, 88), Сильянов, Хлусевич, Миранчук (Захарян, 65), Баринов, Глебов, Головин (Зиньковский, 76), Обляков (Миранчук, 46), Тюкавин (Сергеев, 65)Сербия: Петрович, Гайич, Эракович, Павлович, Младенович (Машович, 57), Здьелар (Костич, 57), Лукич, Гачинович (Мияйлович, 46), Тадич (Митрович, 46), Живкович (Милинкович-Савич, 46), Йович (Самарджич, 73)Удаление: Гайич (21)

    Следующий матч сборная России проведет 25 марта против сборной Парагвая.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Греция одолеть Казахстан?
  • Греция — Казахстан. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Команда Реброва сможет одержать победу
  • Босния и Герцеговина — Украина. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Разгромит ли Польша Эстонию?
  • Польша — Эстония. Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.83
  • Экспресс дня 21 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Греция — Казахстан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Польша — Эстония
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Испания — Колумбия
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Торпедо — Кубань
  • Футбол
  • Послезавтра в 14:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Вавассори — Синнер
  • Теннис
  • Завтра в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Рублев — Махач
  • Теннис
  • Завтра в 19:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Фучович — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры