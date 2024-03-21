Зделар о сборной России: На этот матч они вызвали лучших игроков, которые у них есть

Полузащитники сборной Сербиивысказался о предстоящем товарищеском матче национальной команды с Россией.

«Для них это будет самым тяжелым испытанием за последнее время — с того момента, как они оказались под санкциями, запрещающими играть в европейских турнирах.

На этот матч они вызвали лучших игроков, которые у них есть. Я уверен, они будут высоко мотивированы, чтобы показать себя с наилучшей стороны», — сказал Зделар пресс-службе сербской федерации футбола.

Напомним, что товарищеский матч между сборными России и Сербии состоится сегодня, 21-го марта. Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.