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    Зделар о сборной России: На этот матч они вызвали лучших игроков, которые у них есть

    Футбол Товарищеские матчи Сборная России Футбол России Сборная Сербии
    Полузащитник ЦСКА и сборной Сербии Саша Зделар высказался о предстоящем товарищеском матче национальной команды с Россией.

    Саша Зделар
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    Саша Зделар

    «Для них это будет самым тяжелым испытанием за последнее время — с того момента, как они оказались под санкциями, запрещающими играть в европейских турнирах.

    На этот матч они вызвали лучших игроков, которые у них есть. Я уверен, они будут высоко мотивированы, чтобы показать себя с наилучшей стороны», — сказал Зделар пресс-службе сербской федерации футбола.

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    • Напомним, что товарищеский матч между сборными России и Сербии состоится сегодня, 21-го марта. Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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