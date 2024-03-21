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    Смогут ли сборные России и Сербии определить сильнейшего?

    Россия — Сербия. Ставка (к. 2.17) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 21 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Россия — Сербия
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    Валерий Карпин
    В рамках товарищеского матча 21 марта пройдет игра Россия — Сербия. Начало — 20:00 (мск). Россия — Сербия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Россия»

    Турнирное положение: российская национальная команда уже давно не выступает в турнирах и не проводит официальные поединки, а лишь играет товарищеские встречи.

    Связано это с отстранение главной команды страны от всех соревнований. Когда УЕФА и ФИФА изменят свое мнение и допустят сборную России к турнирам пока что остается неизвестным.

    Последние матчи: в этом году россияне еще не играли, а вот в конце прошлого года российская «националка» в спарринге разгромила Кубу (8:0.

    До этого Россия также сыграла вничью с Кенией (2:2), но переиграла Камерун (1:0).

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    Перед этим также были спарринги подопечных Валерия Карпина с Катаром (1:1) и олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2).

    Не сыграют: в национальную команду своей страны вызваны все футболисты, которые смогут выйти на поле. В их числе и легионеры.

    Состояние команды: оценивать игру команды очень сложно, поскольку мотивация не та, соперники не те.

    Все футболисты должны выходить и биться в составе национальной команды России, а сейчас еще и две игры в Москве, поэтому должна быть полнейшая самоотдача.

    В целом же, уровень сборной России сейчас лучше не оценивать, поскольку он станет понятен только после того, как будут официальные встречи.

    Сербия

    Турнирное положение: сербская сборная смогла пробиться на Евро-2024 и летом выступит в Германии.

    Главная команда Сербии за 8 матчей квалификационного раунда смогла набрать 14 очков и стала второй в своей группе.

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    • Сербы пропустили вперед только Венгрию, но смогли обойти Черногорию, Литву и Болгарию.

    Последние матчи: в последней игре Сербия сыграла вничью с Болгарией (2:2), а до этого в товарищеском матче уступила Бельгии (0:1).

    Перед этим же сербская «националка» смогла победить Черногорию (3:1), но уступила Венгрии (1:2).

    Также сборная Сербии оказалась сильнее Литвы (3:1), но проиграла той же Венгрии (1:2).

    Не сыграют: все вызванные в сборную футболисты смогут принять участие в матче.

    Состояние команды: у «белых орлов» все хорошо. Подопечные Драгана Стойковича смогли пробиться на Евро-2024, показывая при этом отличный футбол.

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    На прошлом чемпионате мира национальная команда Сербии стала последней в своей группе, пропустив вперед Бразилию, Швейцарию и Камерун, поэтому теперь намерена реабилитироваться на европейском первенстве.

    К слову, впереди у сербов также спарринги с Кипром, Австрией и Швецией, а на чемпионате Европы они попали в группу к Англии, Словении и Дании.

    Статистика для ставок

    • Россия ни разу не проиграла Сербии в очных встречах, трижды победив и один раз сыграв вничью

    • Россия забивала в каждом из последних 8 матчей

    • Сербия поражала ворота соперника в каждом из последних 10 официальных матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этом матче нет фаворита у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу обеих команд ставки принимаются с коэффициентом 2.65. Ничья оценена в 3.35.

    ТБ 2,5 оценивается в 2.05, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.77.

    Прогноз: команды в этом году еще не играли, поэтому сложно говорить о шансах, но думается, что ничейный результат устроит оба коллектива, поэтому он вполне реален.

    Ставка: ничья за 3.35.

    Прогноз: также Россия и Сербия должны порадовать собравшихся на стадионе в Москве болельщиков, поэтому, с большой долей вероятности об команды забьют.

    Ставка: обе забьют за 1.80.

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    Ставка и прогноз на матч Россия — Сербия с коэффициентом 3.35. Дата матча: 21.03.2024. Прогнозы на футбол. Смогут ли сборные России и Сербии определить сильнейшего?
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