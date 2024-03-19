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    В сильнейшем составе с Головиным, Захаряном и Миранчуком. Сборная России готовится к Сербии

    Все о подготовке сборной России к товарищеским матчам против Сербии и Парагвая

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    Александр Головин
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    Александр Головин
    В четверг, 21 марта, сборная России в Москве проведет товарищескую встречу со сборной Сербии. Матч пройдет на стадионе «ВТБ-Арена» и начнется в 20:00 по московскому времени. Рассказываем, как обстоят дела в команде Валерия Карпина и как идет подготовка к противостоянию с первой европейской сборной за последние два года.
    Вечером 11 марта тренерским штабом национальной команды России во главе с Валерием Карпиным был объявлен состав на мартовский учебно-тренировочный сбор, где команде предстоят два матча — 21 марта с Сербией, а 25 марта — с Парагваем.

    В окончательный состав вошли 28 футболистов, из которых один дебютант — защитник Евгений Морозов и пять легионеров — Андрей Лунев, Далер Кузяев, Александр Головин, Алексей Миранчук и Арсен Захарян.

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    Вратари: Матвей Сафонов («Краснодар»), Андрей Лунев («Карабах»), Александр Максименко («Спартак»).

    Защитники: Сергей Волков («Краснодар»), Арсен Адамов («Оренбург»), Даниил Хлусевич («Спартак»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Максим Осипенко («Ростов»), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба — «Локомотив»), Евгений Харин («Ахмат»), Юрий Горшков («Крылья Советов»).

    Полузащитники: Далер Кузяев («Гавр»), Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев (все — «Локомотив»), Данил Глебов («Ростов»), Александр Черников («Краснодар»), Данил Пруцев, Антон Зиньковский (оба — «Спартак»), Иван Обляков (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Андрей Мостовой («Зенит»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Арсен Захарян («Реал Сосьедад»).

    Нападающие: Федор Чалов (ЦСКА), Иван Сергеев («Зенит»), Константин Тюкавин («Динамо»).

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  • 16/03/2024

    • Из расширенного списка в итоговый состав не попали Илья Лантратов («Локомотив»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Дмитрий Чистяков («Сочи»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»), Дмитрий Скопинцев («Динамо»), Максим Глушенков, Артем Карпукас (оба — «Локомотив»), Никита Кривцов («Краснодар»), Даниил Фомин («Динамо») и Александр Соболев («Спартак»).

  • Финальный список игроков, вызванных на учебно-тренировочный сбор, составлен на основе сыгранных двух туров в российской Премьер-лиге. Если в нем и будут изменения, то минимальные. Впереди у игроков, выступающих в России, матчи кубкового турнира, а у легионеров игры в европейских чемпионатах. Будем надеяться, что все будут здоровы и с хорошим настроением прибудут на сбор в Новогорск
  • Валерий Карпин

    • Чуть позже был назван состав сборной Сербии.

    Вратари: Ваня Милинкович-Савич («Торино»), Предраг Райкович («Мальорка»), Джордже Петрович («Челси»);

    Защитники: Никола Миленкович («Фиорентина»), Эрхан Машович («Бохум»), Страхиня Эракович («Зенит»), Милан Гайич (ЦСКА), Матия Настасич («Мальорка»), Страхиня Павлович, Алекса Терзич (оба — «Ред Булл Зальцбург»);

    Полузащитники: Саша Лукич («Фулхэм»), Сергей Милинкович-Савич («Аль-Хилаль»), Саша Здьелар (ЦСКА), Срджан Мияилович («Црвена Звезда»), Андрия Живкович (ПАОК), Мият Гачинович (АЕК), Филип Костич («Ювентус»), Душан Тадич («Фенербахче»), Лазар Самарджич («Удинезе»), Самед Баждар («Партизан»);

    Нападающие: Александар Митрович («Аль-Хилаль»), Душан Влахович («Ювентус»), Лука Йович («Милан»).

    Новости из стана сборной России

    На следующий день, 12 марта, президент РФС Александр Дюков заявил «СЭ», что сборная России в июньскую паузу сыграет еще два матча, один из которых намечен в Минске со сборной Беларусью.

    «У нас еще будут матчи в этом году. Сейчас мы проведем два матча. Летом также сыграем с двумя соперниками. Второй матч постараемся провести в России», — сказал Дюков «СЭ».

    Также стало известно о решении тренерского штаба сборной России вызвать на сбор еще одного вратаря. Им стал 33-летний Юрий Лодыгин из греческого «Панатинаикоса», где он играет с лета 2022 года.

    Юрий Лодыгин
    rfs.ru

    Лодыгин ранее играл в национальной команде, у него в активе 11 матчей за сборную России, но за последние 8 лет не привлекался ни разу. Он стал самым возрастным футболистом этого созыва.

  • Состав вратарей на предстоящем сборе пополнит Юрий Лодыгин. После долгого перерыва Юрий с осени прошлого года вернул себе место в основном составе греческого «Панатинаикоса», а в минувшие выходные выдал очередной сильный матч в победном для своего клуба дерби против «Олимпиакоса». В расширенном списке было заявлено четыре вратаря. Валерий Георгиевич попросил в окончательный поставить три, чтобы определиться с четвертым. В этом списке были Артур Нигматуллин, Илья Лантратов, Игорь Лещук и Юра. Их греческое дерби с «Олимпиакосом» как-то все-таки перевесило. Илья хороший вратарь. На мой взгляд, сейчас он отличается от того Илюши, который был в прошлом году. Не из-за того, что команда не выигрывает, в каждой игре забивает. Просто, скажем так, в том году он брал те мячи, которые сейчас пропускает. Хотя это не на его совести. Мне кажется, что сейчас у Илюши не то что не лучший период, просто он может играть лучше.
  • Виталий Кафанов

    • 15 марта пресс-служба национальной команды опубликовала фотографии футболистов и тренерского штаба, начавших тренировки на базе в Новогорске.

    В воскресенье, 17 марта, Арсен Захарян дал небольшое интервью, где поделился эмоциями от вызова в сборную России и дебютного гола за «Реал Сосьедад».

    Арсен Захарян
    rfs.ru

    «Связь между первым голом и приездом в сборную? Я думал об этом, не знаю, если честно. Приятно, что забил и прилетел с хорошим настроением.

    Много сообщений было с поздравлениями, телефон разрывался в первый день. Все разгребал, всем пытался ответить. Какого-то необычного поздравления не было, но их было очень много.

    Как с испанским? Получше, но все еще нужно изучать. Именно в Москве не был с октября. Соскучился? Да, конечно. Снег? Нормально, я же ожидал. Конечно, приятнее в плюс 20, но не прямо холодно», — сказал Захарян пресс-службе сборной России.

    Календарь и таблица РПЛ

    А защитник «Краснодара» Сергей Волков прокомментировал предстоящих соперников национальной команды на мартовском сборе.

    «Считаю, что спустя долгое время это самые сильные соперники. До этого был Камерун, но эти сборные, я думаю, будут сильнее.

    Так скажем, я в предвкушении матча. Конечно, жду полные трибуны на стадионе. Будет очень захватывающая и интересная битва», — рассказал Волков в интервью СЭ.

    Полузащитник Динамо Даниил Фомин рассказал, что он хоть и не вызван на сбор национальной сборной, никаких обид на Валерия Карпина не имеет.

    Фомин изначально находился в расширенном списке игроков сборной России на мартовский сбор, но в окончательный состав включен не был.

    Что в сборной Сербии?

    18 марта, в понедельник, стало известно, что основной форвард сборной Сербии и туринского Ювентуса Душан Влахович не сыграет со сборной России из-за травмы, полученной в 29-м туре итальянской Серии А против «Дженоа» (0:0).

    Срджан Бабич
    globallookpress.com

    Зато в числе вызванных на сбор в составе сборной Сербии оказался основной центральный защитник московского Спартака Срджан Бабич, который отсутствовал в первоначальном списке игроков.

    Где показывают?

    Встречи со сборными Сербии и Парагвая будет транслировать в прямом эфире канал «Матч ТВ». Комментировать матч с сербами будут Роман Трушечкин и Александр Аксенов. Прямой эфир со стадиона начнется 21 марта в 18:30, его будет вести Дмитрий Шнякин.

    По информации «СЭ», на матче Россия — Сербия планируется задействовать бригаду арбитров из Турции. В нее могут судья Арда Кардешлер, ассистенты Абдулла Бора Эзкара и Мурат Тугберк Джурбай, видеоарбитр (ВАР) Хакан Джейлан и его помощник (АВАР) Серкан Токат.

    История встреч

    Последний раз России и Сербия встречались в 2020 году в рамках группового турнира Лиги Наций. В первом матче наша сборная на своем поле победила со счетом 3:1 (Дзюба-2, Караваев — Митрович), а затем потерпела разгромное поражение в гостях 0:5 (Йович-2, Радоньич, Влахович, Младенович).

    Что дальше?

    После Сербии сборной России предстоит 25 марта матч против Парагвая. Он также пройдет в Москве на ВТБ-Арене в 20:00 по московскому времени.

    Матч будет посвящен космической тематике в честь предстоящего Дня космонавтики, а также недавнего 90-летия со дня рождения Юрия Гагарина. С концертом выступят многие известные российские певцы.

    Все прогнозы на футбол

    В окончательный список сборной Парагвая из 25 человек вошли четыре футболиста из российской Премьер-лиги. Это Хуниор Алонсо («Краснодар»), Фабиан Бальбуэна, Роберто Фернандес (оба — «Динамо») и Хесус Медина («Спартак»).

    Фабиан Бальбуэна
    globallookpress.com

    Из других известных футболистов в списке имеются партнер Лионеля Месси по «Интер Майами» Диего Гомес, форвард «Торино» Антонио Санабрия, выступающие в АПЛ Мигель Альмирон («Ньюкасл») и Хулио Энсисо («Брайтон»), защитник «Хетафе» Омар Альдерете.

    Готовится к матчу Парагвай будет в Сочи.

    Сборная Парагвая сейчас занимает 56-е место в рейтинге ФИФА.

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