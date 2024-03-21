На матч Россия — Сербия продали все билеты

На товарищеском матче между сборными России и Сербии соберется полный Фото: globallookpress.com
«Все билеты проданы», — сообщили ТАСС в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).
Матч Россия — Сербия пройдет 21 октября в Москве на стадионе «Динамо», начало — в 20:00 мск. LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию этой игры.
Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч Россия — Сербия
Напомним, матч сборных России и Сербии начнется с минуты молчания в память о спортивном журналисте Василии Уткине.