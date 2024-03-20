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    Россия — Сербия. Онлайн

    Онлайн-трансляция товарищеского матча между сборными России и Сербии

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    Сборная России
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    Сборная России
    Сборная России сыграет свой первый матч в новом году. Соперником подопечных Валерия Карпина станет сборная Сербии. Матч состоится на «ВТБ Арене» в Москве, начало — в 20:00 мск. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    Сборная России

    Впервые с 2021 года сборная России сыграет с командой из зоны УЕФА. После поражения от Хорватии в последнем туре отбора ЧМ-2022 и дальнейшего отстранения нашей команды от участия в международных соревнованиях подопечные Валерия Карпина провели несколько товарищеских матчей.

    Дважды сыграли с олимпийской сборной Египта (ничья 1:1 и поражение 1:2). Были и скучные нули с Таджикистаном и Узбекистаном, обмен голами с Ираном и Катаром (оба матча 1:1) и невнятная ничья с Кенией (2:2).

    В активе сборной России победы над Кыргызстаном (2:1), Ираком (2:0), Камеруном (1:0). Отдельно стоит упомянуть крайний товарищеский матч нашей национальной команды Кубой. 20 ноября прошлого года подопечные Валерия Карпина разгромили кубинцев со счетом 8:0.

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    Сборная Сербии

    Сборная Сербии предстоящим летом выступит на чемпионате Европы в Германии, впервые в новейшей истории пробившись на континентальное первенство. Там подопечные Драгана Стойковича сыграют в одной группе с Англией, Словенией и Данией.

    В отборе к Евро «белые орлы» стали вторыми и получили прямую путевку на турнир. Сборная Сербии набрала 14 очков, пропустив вперед Венгрию, но на три балла опередила главного конкурента — Черногорию.

    У сербов победа, поражение и ничья в трех последних матчах. Крайний раз на международном уровне балканская сборная играла в ноябре прошлого года, поделив очки с Болгарией в крайнем туре отбора к Евро-2024 (2:2).

    Личные встречи

    Последний раз сборные России и Сербии встречались между собой на групповом этапе Лиги наций сезона 2020/2021, где обменялись домашними победами — 3:1 в Москве и 5:0 в Белграде.

    До этого было еще четыре товарищеских матча. Два раза выиграла сборная России и еще дважды была зафиксирована ничья.

    Прямая речь

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин:

    — «Сербия — достаточно сильная сборная. Однозначно, по моему мнению, сильнейшая сборная, с которой мы играем после отстранения. По поводу того, что европейская, — не имеет значения. Приехала бы другая сильная сборная, например, из Латинской Америки, отношение было бы таким же».

    Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович:

    — «Мы видели, что Карпин проповедует современный стиль игры, схема 4-3-3. Нас ждет трудный матч, мы готовимся к нему. Попробуем наши тактические варианты. На чей стиль похожа игра России? Есть схожесть с Англией и Данией из нашей группы».

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Россия — Сербия с коэффициентом 2.17.

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