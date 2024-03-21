Полузащитник «Урала» Ишков: Мне бы хотелось играть в Европе в хорошем клубе

Полузащитник «Урала»признался, что у него есть желание продолжить карьеру в Европе.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Илья Ишков Фото: rfs.ru

«Безусловно, мне бы хотелось играть в Европе в хорошем клубе. Но для этого еще предстоит много работы. Для начала стоит стать стопроцентным игроком стартового состава "Урала".

Можно ли из "Урала" уехать в Европу? Почему нет? Можно вспомнить пример Зинченко, который из "Уфы" перешел в "Манчестер Сити". Для всех это было неожиданно. Думаю, что из любого клуба можно уехать в Европу.

Сейчас я счастлив в "Урале". Я вырос в этом городе. Прошел все ступени развития как футболист в Екатеринбурге. Поэтому для начала хочется отплатить своему городу и клубу, а потом уже думать о чем‑то другом.

В России нет команды, куда я ни за что не перейду. У "Урала" нет принципиального соперника. Для своего развития готов перейти в любую команду, если это пойдет на пользу моей карьере. Сейчас это Урал», — приводит слова 18-летнего футболиста «Матч ТВ».

Transfermarkt оценивает стоимость Ишкова в 400 тысяч евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате России 17 матчей, в которых забил один гол.