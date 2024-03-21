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    Алдонин: Хочется увидеть качественную игру нашей сборной на фоне серьезного соперника

    Футбол Товарищеские матчи Сборная России Футбол России Сборная Сербии
    Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о предстоящем товарищеском матче сборной России против Сербии.

    Евгений Алдонин
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    Евгений Алдонин

    «Самое главное — хочется увидеть качественную игру нашей сборной на фоне серьёзного соперника, который привёз боеспособный и сильный коллектив. Понятно, что сербы в любом случае по настрою приехали на товарищеский матч, а нашей команде надо радовать болельщиков и любителей футбола хорошим, качественным футболом.

    Учитывая, что мы играем дома, преимущество на нашей стороне. По настрою и ожиданиям хотелось бы увидеть зрелищный футбол в исполнении нашей сборной.

    Конечно, Сербия может вынудить нас играть от обороны, но у нашей команды дефицит сильных соперников, поэтому нам надо показать себя, отталкиваясь от своего футбола.

    Зная, в какой футбол умеют играть сербы, хотелось, чтобы был максимально приближенный футбол к официальным матчам. Но всё равно с точки зрения замен соперник вряд ли даст играть своим лидерам большое количество времени, будет ротация, как и у нас», — сказал Алдонин Чемпионату.

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