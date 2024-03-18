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    Адвокат о Промесе: Процесс экстрадиции занимает от 6 месяцев до полутора лет

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    Адвокат Сергей Жорин прокомментировал информацию о том, что атакующий полузащитник «Спартака» Квинси Промес может провести в тюрьме в ОАЭ несколько лет.

    Квинси Промес
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    Квинси Промес

    «Действительно судебный процесс о решении вопроса по экстрадиции может занять длительное время.

    В редких случаях бывает так, что он действительно занимает несколько лет. Но в среднем — срок решения занимает от 6 месяцев до 1,5 лет.

    Когда человек содержится под стражей до суда, процессы решения проходят значительно быстрее.

    Не исключаю, что адвокаты Промеса могут добиться изменения меры пресечения, если убедят суд в том, что игрок не будет скрываться от суда, никуда не сбежит», — приводит слова Жорина «Спорт-Экспресс».

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    • Напомним, Промес был приговорен в Нидерландах к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков. 29 февраля он был задержан в Дубае на пограничном контроле в аэропорту. Сообщалось, что нидерландца задержали из-за ДТП во время зимних сборов «Спартака» в ОАЭ, после которого он скрылся с места аварии. В марте он был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.

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