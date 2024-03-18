Источник: Промес может провести несколько лет в тюрьме в ОАЭ

Атакующий полузащитник «Спартака»может провести в тюрьме внесколько лет, сообщает De Telegraaf.

По данным источника, процесс экстрадиции футболиста в Нидерландцы может затянуться.

Сейчас Промес находится в камере с несколькими заключенными на территории главного управления полиции Дубая, его кормят только рисом и курицей.

Адвокат из Дубая Араш Зад, комментируя несерьезное отношение Квинси к домашнему аресту, отметил, что «высокомерное поведение здесь наказывается».

Напомним, Промес был приговорен в Нидерландах к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков. 29 февраля он был задержан в Дубае на пограничном контроле в аэропорту. Сообщалось, что нидерландца задержали из-за ДТП во время зимних сборов «Спартака» в ОАЭ, после которого он скрылся с места аварии. В марте он был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.