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    Источник: Промес может провести несколько лет в тюрьме в ОАЭ

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    Атакующий полузащитник «Спартака» Квинси Промес может провести в тюрьме в ОАЭ несколько лет, сообщает De Telegraaf.

    Квинси Промес
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    Квинси Промес

    По данным источника, процесс экстрадиции футболиста в Нидерландцы может затянуться.

    Сейчас Промес находится в камере с несколькими заключенными на территории главного управления полиции Дубая, его кормят только рисом и курицей.

    Адвокат из Дубая Араш Зад, комментируя несерьезное отношение Квинси к домашнему аресту, отметил, что «высокомерное поведение здесь наказывается».

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    • Напомним, Промес был приговорен в Нидерландах к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков. 29 февраля он был задержан в Дубае на пограничном контроле в аэропорту. Сообщалось, что нидерландца задержали из-за ДТП во время зимних сборов «Спартака» в ОАЭ, после которого он скрылся с места аварии. В марте он был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.

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