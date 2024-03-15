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    Стало известно, когда Промес попал в ДТП в Дубае

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    Атакующий полузащитник «Спартака» Квинси Промес попал в ДТП в Дубае (ОАЭ) еще 15 января.

    Квинси Промес
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    Квинси Промес

    Ранее на этой неделе стало известно, что Промес арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.

    По данным телеграм-канала Baza, нидерландец приехал в Дубай еще до сборов красно-белых, чтобы отметить свой день рождения.

    15 января Промес врезался в автобус и скрылся с места аварии.

    Через два дня после аварии 32-летний футболист улетел в Москву и вернулся назад уже вместе со «Спартаком».

  • Экстрадиция Промеса может занять от двух до трех месяцев
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    • Напомним, Промес был приговорен в Нидерландах к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков. 29 февраля он был задержан в Дубае на пограничном контроле в аэропорту. Сообщалось, что нидерландца задержали из-за ДТП во время зимних сборов «Спартака» в ОАЭ, после которого он скрылся с места аварии. Прокуратура Нидерландов воспользовалась этой ситуацией для экстрадиции футболиста.

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