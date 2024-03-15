Стало известно, когда Промес попал в ДТП в Дубае

Атакующий полузащитник «Спартака»попал в ДТП в Дубае (ОАЭ) еще 15 января.

Ранее на этой неделе стало известно, что Промес арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.

По данным телеграм-канала Baza, нидерландец приехал в Дубай еще до сборов красно-белых, чтобы отметить свой день рождения.

15 января Промес врезался в автобус и скрылся с места аварии.

Через два дня после аварии 32-летний футболист улетел в Москву и вернулся назад уже вместе со «Спартаком».

Напомним, Промес был приговорен в Нидерландах к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков. 29 февраля он был задержан в Дубае на пограничном контроле в аэропорту. Сообщалось, что нидерландца задержали из-за ДТП во время зимних сборов «Спартака» в ОАЭ, после которого он скрылся с места аварии. Прокуратура Нидерландов воспользовалась этой ситуацией для экстрадиции футболиста.