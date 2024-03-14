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    Экстрадиция Промеса может занять от двух до трех месяцев

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    У вингера «Спартака» Квинси Промеса почти нет шансов вернуться в Россию из ОАЭ. Об этом рассказал представитель адвокатской конторы «Noura Almaazmi Advocates & legal Consultants».

    Квинси Промес
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    Квинси Промес

    Ранее стало известно, что Промес арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.

    «Если брать дело Промеса, то это Interpol Case. В таких случаях, если другая страна запросила экстрадицию, то в 90% случаев будет выдача человека в то государство, которое сделало запрос. Поэтому ОАЭ не могут не отпустить Промеса.

    В оставшихся 10% — человек может запросить убежище в ОАЭ, но это самый маловероятный вариант. Можно подать прошение и использовать юридические инструменты как доказательство, что против вас сфабриковали дело. То есть просить, чтобы вас судили здесь, на территории ОАЭ.

    В основном, к этим 10% относятся политические дела, а в кейсе Промеса нет причин отказывать Нидерландам в экстрадиции. Поэтому по Интерполу его отправят в страну, которая сделала запрос.

    За несколько дней его не экстрадируют. Для этого делается множество процедур: задержание, передача и изучение материалов дела, передача по системе Интерпола. Также надо ждать, когда Нидерланды предоставят все документы, эти файлы должны изучить местные структуры, а потом вынести решение и подготовить его к экстрадиции.

    Сейчас в ОАЭ все в замедленном формате — идет Рамадан. Также по опыту можно долго ждать материалы дела и их изучение. Предполагаем, что экстрадиция Промеса может занять от двух до трех месяцев. Эти ориентировочные сроки тоже могут быть увеличены», — сказали Sport24 в «Noura Almaazmi Advocates & legal Consultants».

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    • Напомним, Промес был приговорен в Нидерландах к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков. 29 февраля он был задержан в Дубае на пограничном контроле в аэропорту. Сообщалось, что нидерландца задержали из-за ДТП во время зимних сборов «Спартака» в ОАЭ, после которого он скрылся с места аварии. Прокуратура Нидерландов воспользовалась этой ситуацией для экстрадиции футболиста.

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