ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Динамо»Кассьере хватило 20 минут. «Зенит» смял «Динамо» в Кубке России
  • 10:37
    • «Спартак» выступил с официальным заявлением по ситуации с Промесом
  • 09:49
    • Мусаев стал главным тренером «Краснодара»
    Все новости спорта

    Юрист: У Промеса высочайшие шансы поехать в Нидерланды для отбытия наказания

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Спартак РПЛ Футбол России
    Юрист‑международник Дмитрий Романенко прокомментировал ситуацию, в которой оказался вингер «Спартака» Квинси Промес.

    Квинси Промес
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Квинси Промес

    Ранее стало известно, что Промес арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.

    «У Промеса высочайшие шансы поехать в Нидерланды для отбытия наказания.

    Вероятность его возвращения в Россию минимальна, шансы практически отсутствуют. Он к нашей стране не имеет никакого отношения, за исключением игры за московский клуб.

    Процесс в Нидерландах в первой инстанции завершился, материал для экстрадиции, судя по всему, собран качественный. Оснований для того, чтобы ОАЭ отказали прокуратуре Нидерландов, я не вижу.

    Еще Промес успел набезобразничать в Дубае, повел себя очень неприлично. Если бы не ДТП, то он бы давно улетел в Россию. Мы помним, что ему не дали вылететь как раз из‑за аварии, а не в связи с запросом Нидерландов.

    Видимо, кровь у него кипит, поэтому он оказался там, где оказался», — приводит слова Романенко «Матч ТВ».

  • Аршавин: «Спартак» разорвет контракт с Промесом, и никто его не вспомнит
  • Читайте по теме

    • Напомним, Промес был приговорен в Нидерландах к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков. 29 февраля он был задержан в Дубае на пограничном контроле в аэропорту. Сообщалось, что нидерландца задержали из-за ДТП во время зимних сборов «Спартака» в ОАЭ, после которого он скрылся с места аварии. Прокуратура Нидерландов воспользовалась этой ситуацией для экстрадиции футболиста.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Байер» завершит европоход «Карабаха»
  • «Байер» — «Карабах». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Голевой феерии ждать не стоит, команды не смогут забить много мячей
  • «Спартак» — «Оренбург». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Сможет ли «Локомотив» добиться победы над «Балтикой»?
  • «Локомотив» — «Балтика». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.07
  • Экспресс дня 14 марта
  • Сегодня в 18:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Байер — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Спартак — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Локомотив — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Вильярреал — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.37
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Славия — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Медведев — Руне
  • Теннис
  • Завтра в 04:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры