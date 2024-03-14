Юрист: У Промеса высочайшие шансы поехать в Нидерланды для отбытия наказания

Юрист‑международник Дмитрий Романенко прокомментировал ситуацию, в которой оказался вингер «Спартака»

Ранее стало известно, что Промес арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.

«У Промеса высочайшие шансы поехать в Нидерланды для отбытия наказания.

Вероятность его возвращения в Россию минимальна, шансы практически отсутствуют. Он к нашей стране не имеет никакого отношения, за исключением игры за московский клуб.

Процесс в Нидерландах в первой инстанции завершился, материал для экстрадиции, судя по всему, собран качественный. Оснований для того, чтобы ОАЭ отказали прокуратуре Нидерландов, я не вижу.

Еще Промес успел набезобразничать в Дубае, повел себя очень неприлично. Если бы не ДТП, то он бы давно улетел в Россию. Мы помним, что ему не дали вылететь как раз из‑за аварии, а не в связи с запросом Нидерландов.

Видимо, кровь у него кипит, поэтому он оказался там, где оказался», — приводит слова Романенко «Матч ТВ».

Напомним, Промес был приговорен в Нидерландах к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков. 29 февраля он был задержан в Дубае на пограничном контроле в аэропорту. Сообщалось, что нидерландца задержали из-за ДТП во время зимних сборов «Спартака» в ОАЭ, после которого он скрылся с места аварии. Прокуратура Нидерландов воспользовалась этой ситуацией для экстрадиции футболиста.