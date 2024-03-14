Аршавин: «Спартак» разорвет контракт с Промесом, и никто его не вспомнит

Экс-капитан сборной России и петербургского «Зенита»прокомментировал ситуация с голландцем

«Арест в ОАЭ — это конец истории Промеса? Думаю, да. Кроме Промеса, для всех это лучшее разрешение проблемы. "Спартаку" не нужно молчать, руководителям не нужно будет говорить, как относятся к тому, что у нас играют осужденные люди.

Думаю, "Спартак" при таком раскладе, если всё это правда, расторгнет контракт и все о Промесе забудут. А сам Промес, к сожалению для него, будет в Нидерландах разбираться со своими проблемами», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, Промес был приговорен в своей стране к 7,5 годам лишения свободы (полтора года тюрьмы за поножовщину с братом, шесть лет — за контрабанду крупной партии наркотиков).

Во время зимних сборов «Спартака» он угодил в ДТП в Дубае, но скрылся с места происшествия. После этого случая ему грозит депортация в Нидерланды.