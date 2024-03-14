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    Аршавин: «Спартак» разорвет контракт с Промесом, и никто его не вспомнит

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    Экс-капитан сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал ситуация с голландцем Квинси Промесом.

    Квинси Промес
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    Квинси Промес

    «Арест в ОАЭ — это конец истории Промеса? Думаю, да. Кроме Промеса, для всех это лучшее разрешение проблемы. "Спартаку" не нужно молчать, руководителям не нужно будет говорить, как относятся к тому, что у нас играют осужденные люди.

    Думаю, "Спартак" при таком раскладе, если всё это правда, расторгнет контракт и все о Промесе забудут. А сам Промес, к сожалению для него, будет в Нидерландах разбираться со своими проблемами», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч Премьер».

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    • Напомним, Промес был приговорен в своей стране к 7,5 годам лишения свободы (полтора года тюрьмы за поножовщину с братом, шесть лет — за контрабанду крупной партии наркотиков).

    Во время зимних сборов «Спартака» он угодил в ДТП в Дубае, но скрылся с места происшествия. После этого случая ему грозит депортация в Нидерланды.

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