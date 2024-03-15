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    Спортивный психолог: У Промеса психотип асоциального психопата

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    Спортивный психолог Вадим Гущин поделился мнением о психотипе атакующего полузащитника «Спартака» Квинси Промеса.

    Квинси Промес
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    Квинси Промес

    «Нашим легионерам не ставят психиатрические заключения. У них проверяют биохимию и оценивают состояние сердечно-сосудистой системы. Но мы не знаем, в каком психическом состоянии попадают сюда иностранцы.

    Голландия — не самая спокойная страна. Конечно, хорошо предъявлять обвинения в торговле наркотиков, но в Голландии это достаточно повседневное мероприятие. Эта страна гордится своей свободой, а Квинси — их яркий представитель.

    Судя по всем делам Промеса, у него психотип асоциального психопата. Поставить этот диагноз официально не имею права, для этого мне нужно его разрешение на обследование. То, что мы знаем о нем, отражает его состояние психики, которое уже требует, как минимум, психиатрической экспертизы. Надо четко понимать, что талант — это одно, состояние здоровья — другое. Уверен, психоневролог его не обследовал.

  • Прокуратура Нидерландов рассчитывает на экстрадицию Промеса в ближайшее время
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    • Мы легко относимся к привлечению легионеров. Руководство "Спартака" не знало, что он официально под уголовным преследованием? Знало, но позволяло игроку жить в России и зарабатывать деньги.

    Во всей этой истории Квинси Промеса жалко. Безусловно, футболист он талантливый, приносящий команде большую пользу. Но означает ли это, что человек с такой "кредитной историей" должен и может зарабатывать деньги? Лишь из-за того, что он не из России?

    У меня нет выводов по данной ситуации. Только одни вопросы: почему с такой историей человек вообще выходит на поле? Что думают об имидже клуба и федерации [РФС]? У нас это нормально или нарушение?», — приводит слова Гущина «Спорт-Экспресс».

    Напомним, Промес был приговорен в Нидерландах к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков. 29 февраля он был задержан в Дубае на пограничном контроле в аэропорту. Сообщалось, что нидерландца задержали из-за ДТП во время зимних сборов «Спартака» в ОАЭ, после которого он скрылся с места аварии. Прокуратура Нидерландов воспользовалась этой ситуацией для экстрадиции футболиста.

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