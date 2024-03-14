Прокуратура Нидерландов рассчитывает на экстрадицию Промеса в ближайшее время

В прокуратуревысказались о возможной экстрадиции атакующего полузащитника «Спартака»

Ранее стало известно, что Промес арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.

«На данный момент новой информации нет, и мы не можем назвать точные сроки процедуры (экстрадиции), но мы ожидаем, что это произойдет в ближайшее время», — сказал «Р-Спорт» в пресс-секретарь отдела прокуратуры королевства по апелляциям Туша Эссед.

Напомним, Промес был приговорен в Нидерландах к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков. 29 февраля он был задержан в Дубае на пограничном контроле в аэропорту. Сообщалось, что нидерландца задержали из-за ДТП во время зимних сборов «Спартака» в ОАЭ, после которого он скрылся с места аварии. Прокуратура Нидерландов воспользовалась этой ситуацией для экстрадиции футболиста.