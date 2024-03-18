«Интер» — «Наполи»: счет матча 1:1, обзор голов

Маттео Дармиан Фото: globallookpress.com
На гол Маттео Дармиана гости ответили точным ударом Жуана Жезуса.
Чемпионат Италии. Серия А
Интер — Наполи 1:1 (1:0, 0:1)
Голы: 1:0 — 43 Дармиан, 1:1 — 81 ЖезусИнтер: Зоммер, Дармиан (Бьюкенен, 84), Ачерби, Павар (Биссек, 46), Бастони, Димарко (Думфрис, 79), Мхитарян, Чалханоглу, Барелла (Фраттези, 71), Тюрам, Мартинес (Санчес, 79)Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Жезус, Ррахмани, Оливера (Мариу Руй, 74), Лоботка, Замбо-Ангисса, Траоре (Каюсте, 70), Политано (Нгонж, 90), Кварацхелия (Линдстрем, 90), Распадори (Симеоне, 75)Предупреждения: Павар (36), Лоботка (52), Барелла (54), Индзаги (90)
«Интер» располагается на первой строчке, опережая на 14 очков идущим вторым «Милан». «Наполи» занимает седьмое место.