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    «Интер» и «Наполи» не выявили сильнейшего

    «Интер» — «Наполи»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче 29-го тура чемпионата Италии «Интер» дома сыграл вничью с «Наполи» со счетом 1:1.

    Маттео Дармиан
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    Маттео Дармиан

    На гол Маттео Дармиана гости ответили точным ударом Жуана Жезуса.

    Чемпионат Италии. Серия А
    Интер — Наполи 1:1 (1:0, 0:1)
    Голы: 1:0 — 43 Дармиан, 1:1 — 81 ЖезусИнтер: Зоммер, Дармиан (Бьюкенен, 84), Ачерби, Павар (Биссек, 46), Бастони, Димарко (Думфрис, 79), Мхитарян, Чалханоглу, Барелла (Фраттези, 71), Тюрам, Мартинес (Санчес, 79)Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Жезус, Ррахмани, Оливера (Мариу Руй, 74), Лоботка, Замбо-Ангисса, Траоре (Каюсте, 70), Политано (Нгонж, 90), Кварацхелия (Линдстрем, 90), Распадори (Симеоне, 75)Предупреждения: Павар (36), Лоботка (52), Барелла (54), Индзаги (90)

    Календарь и таблица Серии А

    «Интер» располагается на первой строчке, опережая на 14 очков идущим вторым «Милан». «Наполи» занимает седьмое место.

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