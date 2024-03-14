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    Дзюба — в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Балтикой»

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    «Локомотив» и «Балтика» назвали стартовые составы на матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Локомотив»: Лантратов, Ниамси, Ненахов, Морозов, Самошников, Баринов, Тикнизян, Митай, Жемалетдинов, Глушенков, Дзюба.

    Запасные: Худяков, Магкеев, Сильянов, Фассон, Батраков, Карпукас, Миранчук, Пиняев, Сулейманов, Сарвели.

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Локомотив» — «Балтика»

    «Балтика»: Латышонок, Гассама, Фернандес, Капленко, Ковалев, Луна, Андраде, Бистрович, Алекс, Козлов, Лисакович.

    Запасные: Коновалов, Джанаев, Жиров, Осипов, Аванесян, Лазарев, Пряхин, Рыбчинский, Кузьмин, Гузина, Энрикес, Фамейе.

    Матч «Локомотив» — «Балтика» пройдет 14 марта, начало — в 18:00 мск.

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