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    Сможет ли «Локомотив» добиться победы над «Балтикой»?

    «Локомотив» — «Балтика». Ставка за 1.88 и прогноз футбол, Кубок России, 14 марта 2024 года

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    «Локомотив»
    14 марта в рамках ответного матча 1/4 финала Кубка России «Локомотив» в родных стенах сыграет против «Балтики». Начало игры — в 18:00 по мск. «Локомотив» — «Балтика»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. 1/4 финала 14 Марта 2024 года
    Локомотив
  • Москва
    •  Локомотив 18:00 Балтика Балтика
  • Калининград
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    «Локомотив»

    Путь к плей-офф: Команда успешно провела групповой этап Кубка России, заняв 1-е место в группе В и набрав 13 очков из 18-и возможных.

    К тому же, «Локомотив» в 1-м матче 1/4 финала турнира сыграл вничью с «Балтикой» (2:2), избежав поражение на 90+3-й минуте. В предстоящем матче «железнодорожники» будут настроены продолжить свой путь в Кубке России.

    Локомотив — Балтика: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: «Локомотив» показал не самые лучшие результаты в матчах после зимней паузы. Сначала команда проиграла «Динамо» в рамках РПЛ (1:2), а затем сыграла вничью с аутсайдером чемпионата России «Сочи» (2:2).

    До зимней паузы «Локомотив» выглядел очень мощно. В 3-х последних матчах до перерыва команда Михаила Галактионова дважды победила и 1 раз сыграла вничью. За этот период «Локомотиву» удалось забить 7 голов при 3-х пропущенных.

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    В нынешнем сезоне у команды не было проблем с результативностью, «Локомотив» много забивает, но при этом «железнодорожники» стали довольно часто пропускать.

    Состояние команды: «Локомотив» уже вряд-ли будет бороться за 1-ю строчку в РПЛ, ведь отрыв составляет 8 очков. Есть смысл сделать упор на том, чтобы пошуметь в Кубке России.

    Стоит отметить, что «Локомотив» набрал 20 очков из 33-х возможных на своем поле в РПЛ. У подопечных Галактионова есть все возможное, чтобы пройти «Балтику», даже несмотря на неудачную игру в прошлых встречах.

    «Балтика»

    Путь к плей-офф: Команда выглядит не очень хорошо в РПЛ, но при этом «Балтика» ведет борьбу за Кубок России и вполне может пошуметь там.

    По итогам группового этапа на турнире команда Сергея Игнашевича заняла 2-е место в группе С с 12-ю очками в активе. «Балтика» оказалась выше «Ахмата» и «Крыльев Советов», отстав на 2 балла от «Зенита».

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    • Последние матчи: После зимней паузы «Балтика» провела не самые лучшие матчи. Калининградцы сыграли вничью с «Сочи» (0:0), а затем проиграли «Оренбургу» (0:1).

    Примечательно, что команда еще не забила ни одного гола после зимней паузы. К слову, до перерыва «Балтика» тоже не отличалась результативностью, также не забив ни одного гола в последних 2-х встречах 2023-го года.

    Состояние команды: Очевидно, что в клубе ожидали другие результаты перед началось нынешнего сезона. «Балтика» вполне может вылететь из РПЛ, но при этом может навести шороху в Кубке России.

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    Судя по последней очной встрече с «Локомотивом» у подопечных Игнашевича точно будут шансы на положительный результат. На руку «Балтике» играет и то, что «железнодорожники» находятся не в самой лучшей форме.

    Стоит отметить, что «Балтика» набрала только 2 очка на чужом поле в рамках чемпионата России, занимая последнее 16-е место в лиге по этому показателю.

    Статистика для ставок

    • В 4-х из 5-и последних официальных матчах «Локомотив» пробивал тотал голов 2.5 больше

    • В последних 3-х официальных матчах «Балтика» не забила ни одного гола

    • В последних 2-х очных встречах команды выдавали супер-результативные матчи (3:2 и 2:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров:«Локомотив» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.82. Ничья оценена в 3.75, а победа «Балтики» — в 4.40.

    ТБ 2.5 оценивается в 1.95, а вот на ТМ 2.5 можно поставить за 1.86.

    Прогноз: «Локомотив» в последнее время забивает сам, и дает забивать другим.

    Ставка: Обе забьют за 1.88.

    Прогноз: Несмотря на неудачную игру «Локомотива» в последнее время, команда точно будет мотивирована победить «Балтику».

    Ставка: Победа «Балтики» за 1.82.

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    Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Балтика» с коэффициентом 1.88. Дата матча: 14.03.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Локомотив» добиться победы над «Балтикой»?
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