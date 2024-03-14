14 марта в рамках ответного матча 1/4 финала Кубка России «Локомотив» в родных стенах сыграет против «Балтики». Начало игры — в 18:00 по мск. «Локомотив» — «Балтика»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Локомотив»

Путь к плей-офф: Команда успешно провела групповой этап Кубка России, заняв 1-е место в группе В и набрав 13 очков из 18-и возможных.

К тому же, «Локомотив» в 1-м матче 1/4 финала турнира сыграл вничью с «Балтикой» (2:2), избежав поражение на 90+3-й минуте. В предстоящем матче «железнодорожники» будут настроены продолжить свой путь в Кубке России.

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Последние матчи: «Локомотив» показал не самые лучшие результаты в матчах после зимней паузы. Сначала команда проиграла «Динамо» в рамках РПЛ (1:2), а затем сыграла вничью с аутсайдером чемпионата России «Сочи» (2:2).

До зимней паузы «Локомотив» выглядел очень мощно. В 3-х последних матчах до перерыва команда Михаила Галактионова дважды победила и 1 раз сыграла вничью. За этот период «Локомотиву» удалось забить 7 голов при 3-х пропущенных.

Все прогнозы на футбол

В нынешнем сезоне у команды не было проблем с результативностью, «Локомотив» много забивает, но при этом «железнодорожники» стали довольно часто пропускать.

Состояние команды: «Локомотив» уже вряд-ли будет бороться за 1-ю строчку в РПЛ, ведь отрыв составляет 8 очков. Есть смысл сделать упор на том, чтобы пошуметь в Кубке России.

Стоит отметить, что «Локомотив» набрал 20 очков из 33-х возможных на своем поле в РПЛ. У подопечных Галактионова есть все возможное, чтобы пройти «Балтику», даже несмотря на неудачную игру в прошлых встречах.

«Балтика»

Путь к плей-офф: Команда выглядит не очень хорошо в РПЛ, но при этом «Балтика» ведет борьбу за Кубок России и вполне может пошуметь там.

По итогам группового этапа на турнире команда Сергея Игнашевича заняла 2-е место в группе С с 12-ю очками в активе. «Балтика» оказалась выше «Ахмата» и «Крыльев Советов», отстав на 2 балла от «Зенита».

Последние матчи: После зимней паузы «Балтика» провела не самые лучшие матчи. Калининградцы сыграли вничью с «Сочи» (0:0), а затем проиграли «Оренбургу» (0:1).

Примечательно, что команда еще не забила ни одного гола после зимней паузы. К слову, до перерыва «Балтика» тоже не отличалась результативностью, также не забив ни одного гола в последних 2-х встречах 2023-го года.

Состояние команды: Очевидно, что в клубе ожидали другие результаты перед началось нынешнего сезона. «Балтика» вполне может вылететь из РПЛ, но при этом может навести шороху в Кубке России.

Судя по последней очной встрече с «Локомотивом» у подопечных Игнашевича точно будут шансы на положительный результат. На руку «Балтике» играет и то, что «железнодорожники» находятся не в самой лучшей форме.

Стоит отметить, что «Балтика» набрала только 2 очка на чужом поле в рамках чемпионата России, занимая последнее 16-е место в лиге по этому показателю.

Статистика для ставок

В 4-х из 5-и последних официальных матчах «Локомотив» пробивал тотал голов 2.5 больше

В последних 3-х официальных матчах «Балтика» не забила ни одного гола

В последних 2-х очных встречах команды выдавали супер-результативные матчи (3:2 и 2:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров:«Локомотив» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.82. Ничья оценена в 3.75, а победа «Балтики» — в 4.40.

ТБ 2.5 оценивается в 1.95, а вот на ТМ 2.5 можно поставить за 1.86.

Прогноз: «Локомотив» в последнее время забивает сам, и дает забивать другим.

Ставка: Обе забьют за 1.88.

Прогноз: Несмотря на неудачную игру «Локомотива» в последнее время, команда точно будет мотивирована победить «Балтику».

Ставка: Победа «Балтики» за 1.82.