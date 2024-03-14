Кварацхелия стал лучшим дриблером ЛЧ

По данным Opta, грузинский полузащитник «Наполи»вышел на первое место по обводкам в этом розыгрыше Лиги чемпионов.

Сейчас у 23-летнего полузащитника 29 успешных действий. Он обогнал Лероя Зане («Бавария»), Жереми Доку («Ман Сити»), Киллиана Мбаппе («ПСЖ»), у которых по 28 обводок.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Хвича Кварацхелия стал футболистом «Наполи» летом 2022 года. В этом сезоне на его счету 37 матчей, 10 голов, 5 результативных передач.