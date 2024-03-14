Кварацхелия стал лучшим дриблером ЛЧ

Хвича Кварацхелия Фото: globallookpress.com
Сейчас у 23-летнего полузащитника 29 успешных действий. Он обогнал Лероя Зане («Бавария»), Жереми Доку («Ман Сити»), Киллиана Мбаппе («ПСЖ»), у которых по 28 обводок.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Хвича Кварацхелия стал футболистом «Наполи» летом 2022 года. В этом сезоне на его счету 37 матчей, 10 голов, 5 результативных передач.
В число наиболее обводящих игроков Лиги чемпионов-2023/2024 вошли:
- Хвича Кварацхелия («Наполи») — 29;
- Лерой Зане («Бавария») — 28;
- Килиан Мбаппе («ПСЖ») — 28;
- Жереми Доку («Манчестер Сити») — 28;
- Жоау Канселу («Барселона») — 24.