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    Кварацхелия стал лучшим дриблером ЛЧ

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    По данным Opta, грузинский полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия вышел на первое место по обводкам в этом розыгрыше Лиги чемпионов.

    Хвича Кварацхелия
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    Хвича Кварацхелия

    Сейчас у 23-летнего полузащитника 29 успешных действий. Он обогнал Лероя Зане («Бавария»), Жереми Доку («Ман Сити»), Киллиана Мбаппе («ПСЖ»), у которых по 28 обводок.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Хвича Кварацхелия стал футболистом «Наполи» летом 2022 года. В этом сезоне на его счету 37 матчей, 10 голов, 5 результативных передач.

    В число наиболее обводящих игроков Лиги чемпионов-2023/2024 вошли:
    • Хвича Кварацхелия («Наполи») — 29;
    • Лерой Зане («Бавария») — 28;
    • Килиан Мбаппе («ПСЖ») — 28;
    • Жереми Доку («Манчестер Сити») — 28;
    • Жоау Канселу («Барселона») — 24.
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