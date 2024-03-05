1-й таймРеал Сосьедад — ПСЖОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан Мбаппе«Реал Сосьедад» — «ПСЖ». Онлайн
  • 22:10
    • Мбаппе выйдет в стартовом составе ПСЖ на матч ЛЧ с «Реал Сосьедад»
  • 22:04
    • «Бавария» — «Лацио»: стартовые составы команд на матч 1/8 финала ЛЧ
  • 20:18
    • «Авангард» обыграл в гостях «Ладу» и повел в серии со счетом 3:0
    Все новости спорта

    «Бавария» — «Лацио»: стартовые составы команд на матч 1/8 финала ЛЧ

    «Бавария» — «Лацио»: составы, прогноз, коэффициенты

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Бавария Серия A Футбол Италии Лацио Лига чемпионов
    Стали известны стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «Лацио».

    Томас Тухель — главный тренер «Баварии»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Томас Тухель — главный тренер «Баварии»

    «Бавария»: Нойер, Киммих, де Лигт, Дайер, Геррейро, Павлович, Горецка, Зане, Мюллер, Мусиала, Кейн.

    «Лацио»: Проведель, Пеллегрини, Романьоли, Гила, Марушич, Альберто, Весино, Гендузи, Андерсон, Иммобиле, Цакканьи.

    Напомним, что 1-м матч между этими командами в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов завершился со счетом 1:0 в пользу «Лацио».

    Матч между итальянской командой и «Баварией» состоится 5-го марта в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выйдет ли «Бавария» в четвертьфинал ЛЧ после поражения?
  • «Бавария» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Есть ли у «Сосьедада» шансы отыграться против ПСЖ?
  • «Реал Сосьедад» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Пошатнется ли лидерство «Лестера»?
  • «Сандерленд» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.48
  • Экспресс дня 5 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бавария — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сандерленд — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.13
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Копенгаген
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Лейпциг
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Спортинг Лиссабон — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Автомобилист — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры