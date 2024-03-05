«Бавария» — «Лацио»: составы, прогноз, коэффициенты

Стали известны стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов

«Бавария»: Нойер, Киммих, де Лигт, Дайер, Геррейро, Павлович, Горецка, Зане, Мюллер, Мусиала, Кейн.

«Лацио»: Проведель, Пеллегрини, Романьоли, Гила, Марушич, Альберто, Весино, Гендузи, Андерсон, Иммобиле, Цакканьи.

Напомним, что 1-м матч между этими командами в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов завершился со счетом 1:0 в пользу «Лацио».

Матч между итальянской командой и «Баварией» состоится 5-го марта в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.