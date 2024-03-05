Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «Лацио» пройдет в Мюнхене 5 марта. Начало — 23:00 (мск). «Бавария» — «Лацио»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Бавария»

Путь в плей-офф: в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» на чужом поле потерпел поражение с результатом 0:1.

Теперь для выхода в следующий раунд турнира немецкому клубу нужно одержать победу с разницей минимум в один мяч, чтобы хотя бы позволит перевести игру в дополнительное время.

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Последние матчи: мюнхенцы в прошлом туре своего национального чемпионата на чужом поле потеряли очки, сыграв вничью с «Фрайбургом» (2:2).

В двух последних поединках во всех турнирах коллектив ни разу не проиграл при одной победе и одной ничьей.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Не сыграют: Сане, Боэ, Сарр, Бухманн, Мазрауи и Коман — травмированы, дисквалифицирован — Упамекано.

Состояние команды: На сегодня «Бавария» одержала одну победу в пяти последних матчах во всех турнирах при трех поражениях и одной ничьей.

Закономерно, что из-за таких результатов команда не только оказалась в роли проигрывающей после первого матча с «Лацио», но и теперь отстает уже на 10 очков от лидера Бундеслиги «Байера».

Харри Кейн — самый результативный игрок клуба в Лиге чемпионов, забив четыре мяча. При этом в немецком первенстве он лучший бомбардир с 27 голами.

«Лацио»

Путь в плей-офф: в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Лацио» одержал неожиданную победу над «Баварией» дома со счетом 1:0.

Поэтому для выхода в следующий раунд турнира итальянскому клубу достаточно сыграть даже сыграть вничью, что на чужом поле, конечно, легче сделать, чем победить.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке римляне потерпели поражение. На выезде в рамках Серии А они с минимальным счетом уступили «Милану» (0:1).

Эта неудача стала второй кряду после того, как «бьянкочелести», также в итальянском первенстве, проиграли на выезде «Фиорентине» (0:1).

Не сыграют: Патрич, Ровелла — травмированы. Дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках «Лацио» потерпел три поражения при одной победе.

Закономерно, что такая форма не позволяет «Орлам» подняться в зону еврокубков (шестая позиция), от которых они отстают на шесть очков.

Чиро Иммобиле — самый результативный игрок команды в Лиге чемпионов с четырьмя голами. В Серии А он также лучший бомбардир клуба с шестью голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Бавария» не выиграла

в шести из семи последних матчей «Баварии» было забито больше 2,5 голов

в трех из пяти последних матчей «Лацио» было забито меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.25. Ничья — в 5.90, победа «Лацио» — в 12.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами куда более вероятным коэффициентом, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.

Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали оба соперника. Мюнхенцы часто забивают сами, но и регулярно пропускают при этом.

При этом в шести из семи последних поединков гости не уходили с поля без забитого мяча.

Ставка на голы: обе команды забьют за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют при тотал больше 2,5 голов, ведь в трех последних матчах «Баварии» был реализован именно такой сценарий.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.35.

А еще есть дерзкая ставка на матч «Бавария» — «Лацио» с коэффициентом 6.68.