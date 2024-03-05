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    «Бавария» — «Лацио». Дерзкая ставка (к. 6.68) на футбол, Лига чемпионов, 5 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бавария» — «Лацио»
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    Харри Кейн
    В рамках 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов 5 марта пройдет матч «Бавария» — «Лацио». Начало — 23:00 (мск). «Бавария» — «Лацио»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 05 Марта 2024 года
    Бавария
  • Мюнхен
    •  Бавария 23:00 Лацио Лацио
  • Рим
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    «Бавария»

    Турнирное положение: Эта команда в нынешнем сезоне выступает не лучшим образом. «Бавария» растеряла немало очков в Бундеслиге, и серьезно отстала от «Байера».

    При этом оборона команды не блещет надежностью. В 24 матчах чемпионата Германии она дала результативный сбой 28 раз.

    Бавария — Лацио: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команде снова не удалось победить. «Бавария» расписала мировую с «Фрайбургом» (2:2).

    Вообще, мюнхенцы и близко не напоминают самих себя прошлогоднего образца. Да и лидеры команды явно сдали, хоть умничка Харри Кейн и старается за двоих.

    Если смотреть статистику за 5 последних поединков, то команда смогла забить 6 мячей. А вот в свои ворота «Бавария» пропустила 10 раз.

    Не сыграют: Кингсли Коман, Лерой Сане, Нуссаир Мазрауи — травмированы. Дайо Упамекано — дисквалифицирован.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Состояние команды: «Бавария» сейчас проводит откровенно посредственный игровой цикл. Мюхенцы нестабильны, к тому же оборона дает сбой за сбоем.

    Плюс ко всему, не вовремя наслоились кадровые проблемы. Да и поражение в первой встрече (0:1) явно не добавило позитивных эмоций.

    Стоит отметить, что «Бавария» традиционно удачно противостоит «Лацио». В 3 очных поединках мюнхенцы выиграли дважды при одной коллизии.

    «Лацио»

    Турнирное положение: «Лацио» в нынешнем сезоне привычно борется за высокие места. Сейчас команда находится на скромном 8 месте в турнирной таблице Серии А.

    Римская команда забила всего 32 мяча, пропустив в свои ворота 29.

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    • Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «лациале» всего две виктории при трех поражениях.

    Не сыграют: Патрик, Николо Ровелла — травмированы.

    Состояние команды: в нынешнем сезоне «Лацио» выглядит не столь мощно. Да и Чиро Иммобиле забивает уже не так регулярно.

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    В своем последнем поединке команда снова разочаровала. «Лацио» в родных стенах минимально уступил «Милану».

    В двух своих последних поединках римляне забили всего 1 мяч. Причем команда наверняка совсем иначе настроится на ответку с «Баварией».

    И уж совсем очевидно, что гости не будут лишь отсиживаться в тылах. Ничья итальянцев вполне устроит, но за нее еще и предстоит побороться.

    Статистика для ставок

    • «Лацио» проиграл в 2 своих последних матчах

    • Мюнхенец Харри Кейн забил 4 мяча в текущем розыгрыше Лиги чемпионов

    • В первом поединке минимальный успех праздновал «Лацио»

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.26. Ничья оценена в 6.68, а победа гостей — в скромные 13.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.53 и 2.34.

    Прогноз: Римляне, в виду провалов в чемпионате, явно намереваются бросить все силы на Лигу чемпионов.

    Немцы имеют переполненный лазарет, к тому же часто выглядят весьма академично.

    Ставка: Ничья за 6.68.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники устроят голевой обмен еще в первом тайме.

    Ставка: Обе забьют в 1 тайме за 5.05.

    А еще есть умеренный прогноз на матч «Бавария» — «Лацио» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.10.

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    Ставка и прогноз на матч «Бавария» — «Лацио» с коэффициентом 6.68. Дата матча: 05.03.2024. Прогнозы на футбол. В Мюнхене не будет победителя?
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