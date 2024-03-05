В рамках 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов 5 марта пройдет матч «Бавария» — «Лацио». Начало — 23:00 (мск). «Бавария» — «Лацио»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Бавария»

Турнирное положение: Эта команда в нынешнем сезоне выступает не лучшим образом. «Бавария» растеряла немало очков в Бундеслиге, и серьезно отстала от «Байера».

При этом оборона команды не блещет надежностью. В 24 матчах чемпионата Германии она дала результативный сбой 28 раз.

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Последние матчи: в своем предыдущем поединке команде снова не удалось победить. «Бавария» расписала мировую с «Фрайбургом» (2:2).

Вообще, мюнхенцы и близко не напоминают самих себя прошлогоднего образца. Да и лидеры команды явно сдали, хоть умничка Харри Кейн и старается за двоих.

Если смотреть статистику за 5 последних поединков, то команда смогла забить 6 мячей. А вот в свои ворота «Бавария» пропустила 10 раз.

Не сыграют: Кингсли Коман, Лерой Сане, Нуссаир Мазрауи — травмированы. Дайо Упамекано — дисквалифицирован.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: «Бавария» сейчас проводит откровенно посредственный игровой цикл. Мюхенцы нестабильны, к тому же оборона дает сбой за сбоем.

Плюс ко всему, не вовремя наслоились кадровые проблемы. Да и поражение в первой встрече (0:1) явно не добавило позитивных эмоций.

Стоит отметить, что «Бавария» традиционно удачно противостоит «Лацио». В 3 очных поединках мюнхенцы выиграли дважды при одной коллизии.

«Лацио»

Турнирное положение: «Лацио» в нынешнем сезоне привычно борется за высокие места. Сейчас команда находится на скромном 8 месте в турнирной таблице Серии А.

Римская команда забила всего 32 мяча, пропустив в свои ворота 29.

Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «лациале» всего две виктории при трех поражениях.

Не сыграют: Патрик, Николо Ровелла — травмированы.

Состояние команды: в нынешнем сезоне «Лацио» выглядит не столь мощно. Да и Чиро Иммобиле забивает уже не так регулярно.

В своем последнем поединке команда снова разочаровала. «Лацио» в родных стенах минимально уступил «Милану».

В двух своих последних поединках римляне забили всего 1 мяч. Причем команда наверняка совсем иначе настроится на ответку с «Баварией».

И уж совсем очевидно, что гости не будут лишь отсиживаться в тылах. Ничья итальянцев вполне устроит, но за нее еще и предстоит побороться.

Статистика для ставок

«Лацио» проиграл в 2 своих последних матчах

Мюнхенец Харри Кейн забил 4 мяча в текущем розыгрыше Лиги чемпионов

В первом поединке минимальный успех праздновал «Лацио»

Ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.26. Ничья оценена в 6.68, а победа гостей — в скромные 13.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.53 и 2.34.

Прогноз: Римляне, в виду провалов в чемпионате, явно намереваются бросить все силы на Лигу чемпионов.

Немцы имеют переполненный лазарет, к тому же часто выглядят весьма академично.

Ставка: Ничья за 6.68.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники устроят голевой обмен еще в первом тайме.

Ставка: Обе забьют в 1 тайме за 5.05.

А еще есть умеренный прогноз на матч «Бавария» — «Лацио» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.10.