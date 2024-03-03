Кварахцелия подпишет новый контракт с «Наполи»

Хвича Кварацхелия Фото: globallookpress.com
По информации журналиста Николо Скиры, в ближайшее время грузинский футболист продлит контракт с неаполитанским клубом.
Новое соглашение будет рассчитано до июня 2029 года.
Источник также отмечает, что «Наполи» значительно повысит зарплату Кварацхелии.
Бадри Кварацхелия, отец Хвичи, подтвердил, что его сын останется в «Наполи», несмотря на многочисленные слухи.
«По моему мнению, он останется в Наполи», — сказал Бадри, слова которого приводит Radio Serie A.
Transfermarkt оценивает стоимость Кварацхелии в 80 миллионов евро. В текущем сезоне он провел 24 матча, забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи.