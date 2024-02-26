ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Оливье Жиру Трансферный дайджест. 20 — 26 февраля
  • 13:08
    • Роналду могут наказать за неприличный жест в игре с «Аль-Шабабом»
  • 17:47
    • «МЮ» надеется продать Антони
  • 17:35
    • Де Брёйне не намерен покидать «Манчестер Сити» ради переезда в Саудовскую Аравию
  • 17:03
    • Захарян попал в заявку «Реал Сосьедада» на ближайший матч
  • 16:50
    • «МЮ» предлагал Мбаппе полмиллиарда евро и подписной бонус, но получил отказ
    Все новости спорта

    Кварацхелия может заменить Мбаппе в ПСЖ

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Наполи Лига 1 Футбол Франции ПСЖ Трансферы
    Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в ПСЖ. Об этом сообщает Calciomercato.

    Хвича Кварацхелия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хвича Кварацхелия

    Стало известно, что руководство ПСЖ составило шорт-лист трансферных целей клуба в летнее трансферное окно. Помимо Хвичи, в этом списке также присутствуют Виктор Осимхен из «Наполи» и форвард «Милана» Рафаэл Леан.

    Напомним, что Кварацхелия присоединился к неаполитанцам в 2022-м году. В нынешнем сезоне полузащитник провел 33 матча за «Наполи», забил 6 голов и сделал 5 голевых передач.

  • Трансферный дайджест. 20 — 26 февраля
  • Жиру еще пошумит в Европе, Осимхен наконец-то сменит клуб, а «Байер» сохранит своих лидеров
  • Сегодня

    • Ранее экс-полузащитник «Арсенала» Андрей Аршавин объяснил спад Кварацхелии в нынешнем сезоне.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Нас ждет засушливый футбол
  • «Рома» — «Торино». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Голы тут будут в большом количестве
  • «Фиорентина» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
  • «Динамо» Москва не упустит шанс возглавить Запад?
  • «Динамо» Москва — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.87
  • Экспресс дня 26 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Рома — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Фиорентина — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Динамо Москва — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Лутон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Мальорка
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Блэкберн — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Лион — Страсбург
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.26
  • Прогноз на матч Попырин — Хачанов
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры