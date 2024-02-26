Кварацхелия может заменить Мбаппе в ПСЖ

Полузащитникможет продолжить карьеру в. Об этом сообщает Calciomercato.

Стало известно, что руководство ПСЖ составило шорт-лист трансферных целей клуба в летнее трансферное окно. Помимо Хвичи, в этом списке также присутствуют Виктор Осимхен из «Наполи» и форвард «Милана» Рафаэл Леан.

Напомним, что Кварацхелия присоединился к неаполитанцам в 2022-м году. В нынешнем сезоне полузащитник провел 33 матча за «Наполи», забил 6 голов и сделал 5 голевых передач.

Ранее экс-полузащитник «Арсенала» Андрей Аршавин объяснил спад Кварацхелии в нынешнем сезоне.