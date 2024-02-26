Аршавин объяснил спад Кварацхелии в этом сезоне

Хвича Кварацхелия Фото: globallookpress.com
«Что происходит с Хвичей? Обычно говорят о синдроме второгодника. Вся команда ментально не готова, к Хвиче, наверное, тоже это относится.
Первый сигнал — что Спаллетти драпал оттуда, когда они чемпионство взяли. Осимхен тоже считает, что не должен играть в этой команде, требует зарплату. Игроки подумали, что они в таком порядке, что все само поедет.
Хвича — хороший игрок, но такие отрезки бывают у любого футболиста», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».
В этом сезоне Кварацхелия провел за «Наполи» 33 матча, забил шесть мячей и сделал четыре результативные передачи.