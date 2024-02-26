Аршавин объяснил спад Кварацхелии в этом сезоне

Бывший футболист сборной России и «Зенита»объяснил, почему атакующий полузащитник «Наполи»проводит этот сезон не так ярко, как предыдущий.

«Что происходит с Хвичей? Обычно говорят о синдроме второгодника. Вся команда ментально не готова, к Хвиче, наверное, тоже это относится.

Первый сигнал — что Спаллетти драпал оттуда, когда они чемпионство взяли. Осимхен тоже считает, что не должен играть в этой команде, требует зарплату. Игроки подумали, что они в таком порядке, что все само поедет.

Хвича — хороший игрок, но такие отрезки бывают у любого футболиста», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

В этом сезоне Кварацхелия провел за «Наполи» 33 матча, забил шесть мячей и сделал четыре результативные передачи.