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    Аршавин объяснил спад Кварацхелии в этом сезоне

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    Бывший футболист сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин объяснил, почему атакующий полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия проводит этот сезон не так ярко, как предыдущий.

    Хвича Кварацхелия
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    Хвича Кварацхелия

    «Что происходит с Хвичей? Обычно говорят о синдроме второгодника. Вся команда ментально не готова, к Хвиче, наверное, тоже это относится.

    Первый сигнал — что Спаллетти драпал оттуда, когда они чемпионство взяли. Осимхен тоже считает, что не должен играть в этой команде, требует зарплату. Игроки подумали, что они в таком порядке, что все само поедет.

    Хвича — хороший игрок, но такие отрезки бывают у любого футболиста», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

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    • В этом сезоне Кварацхелия провел за «Наполи» 33 матча, забил шесть мячей и сделал четыре результативные передачи.

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