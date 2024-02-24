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    Новый тренер «Наполи» может наказать Кварацхелию

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    Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия был раздосадован заменой в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:1) и не пожал руку главному тренеру Франческо Кальцоне.

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    Как сообщает Il Mattino, Кальцона разозлился из-за такой реакции грузинского игрока. Тренер провёл диалог с футболистом и дал понять, что он не оценил его поведение, поскольку команда важнее любого отдельного игрока. Отмечается, что в «Наполи» обсуждают возможность наложения штрафа на Кварацхелию. Также существует вероятность того, что в качестве наказания Хвича начнёт на скамейке запасных ближайший матч Серии А.

    Кварацхелия выступает за «Наполи» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне вингер провёл за «партенопейцев» 33 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами.

    Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2027 года.

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