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    «Краснодар» упустил победу в матче с «Рубином»

    «Краснодар» — «Рубин»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче 19-го тура РПЛ «Краснодар» дома сыграл вничью с «Рубином» со счетом 1:1.

    Владимир Ивич (главный тренер «Краснодара»)
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    Владимир Ивич (главный тренер «Краснодара»)

    За «Краснодар» на 36-й минуте забил Олакунле Олусегун, а за казанцев на 90-й минуте отличился Рустамджон Ашурматов, который сравнял счет.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Краснодар — Рубин 1:1
    Голы: 1:0 Олакунле Олусегун (36'), 1:1 Рустам Ашурматов (90') Краснодар: Матвей Сафонов, Хуниор Алонсо, Сергей Петров, Кади Боржес, Эдуард Сперцян, Мозес Кобнан, Олакунле Олусегун, Tormena, Olaza L., Lenini K., Victor Sa Рубин: Юрий Дюпин, Алексей Грицаенко, Игор Вуячич, Рустам Ашурматов, Руслан Безруков, Александр Зотов, Александр Ломовицкий, Мирлинд Даку, Jocic B., Vada V., Shabanhaxhaj D. Предупреждения: Эдуард Сперцян (66'), Victor Sa (85'), Хуниор Алонсо (90+6')

    Календарь и таблица РПЛ

    «Краснодар» набрал 39 очков и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» заработал 29 очков и расположился на шестой строчке.

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