«Краснодар» — «Рубин»: счет матча 1:1, обзор голов

В матче 19-го тура РПЛдома сыграл вничью ссо счетом 1:1.

За «Краснодар» на 36-й минуте забил Олакунле Олусегун, а за казанцев на 90-й минуте отличился Рустамджон Ашурматов, который сравнял счет.

Футбол. Россия. Премьер-лига Краснодар — Рубин 1:1 Голы: 1:0 Олакунле Олусегун (36'), 1:1 Рустам Ашурматов (90') Краснодар: Матвей Сафонов, Хуниор Алонсо, Сергей Петров, Кади Боржес, Эдуард Сперцян, Мозес Кобнан, Олакунле Олусегун, Tormena, Olaza L., Lenini K., Victor Sa Рубин: Юрий Дюпин, Алексей Грицаенко, Игор Вуячич, Рустам Ашурматов, Руслан Безруков, Александр Зотов, Александр Ломовицкий, Мирлинд Даку, Jocic B., Vada V., Shabanhaxhaj D. Предупреждения: Эдуард Сперцян (66'), Victor Sa (85'), Хуниор Алонсо (90+6')

Календарь и таблица РПЛ

«Краснодар» набрал 39 очков и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» заработал 29 очков и расположился на шестой строчке.