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    Тренер «Милана»: Вопрос о скудетто закрыт, «Интер» играет на уровне прошлогоднего «Наполи»

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    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли заявил, что в чемпионате Италии больше нет интриги в борьбе за титул.

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    «Интер» занимает первое место в турнирной таблице Серии А после 26 туров, опережая «Ювентус» на 12 очков. «Милан» находится на третьей строчке, отставая от лидера на 16 очков.

    «Вопрос закрыт, по крайней мере, мне так кажется.

    Сегодняшний "Интер" находится на уровне прошлогоднего "Наполи". Они проиграли всего один матч в Серии А, это значит, что они извлекают из игр максимум пользы», — приводит слова Пиоли Football Italia.

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