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    Команды сыграют результативно?

    «Лацио» — «Милан». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Серия А, 1 марта 2024 года

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    «Милан»
    1 марта в рамках 27-го тура итальянской Серии А «Лацио» в родных стенах сыграет против «Милана». Начало игры — в 22:45 по мск. «Лацио» — «Милан»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 01 Марта 2024 года
    Лацио
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    •  Лацио 22:45 Милан Милан
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    «Лацио»

    Турнирное положение: Команда продолжает борьбу за еврокубки в нынешнем сезоне. «Лацио» занимает 8-е место в таблице Серии А с 40 очками в активе после 26-и туров, отставая от 6-й позиции на 4 балла.

    Команда не слишком результативна в нынешнем сезоне (32 забитых гола), но при этом у «Лацио» порядок в обороне (28 пропущенных).

    Лацио — Милан: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В прошедшем туре Серии А «орлы» проиграли «Фиорентину» (1:2), а матчем ранее обыграли «Торино» (2:0). Команда действует с переменным успехом.

    Стоит отметить, что 14-го февраля «Лацио» обыграл «Баварию» (1:0) в 1-м матче 1/8 финала Лиги чемпионов, забив единственный гол на 69-й минуте с пенальти.

    Все прогнозы на Серию А

    За последние 5 матчей во всех турнирах «Лацио» выиграл 3 раза и дважды проиграл. За этот период «орлы» забили 8 голов при 5-и пропущенных.

    Не сыграют: Патрик и Николо Ровелла (у обоих травмы).

    Состояние команды: «Лацио» действительно играет непредсказуемо. Команда может проиграть равному сопернику, а через пару дней отобрать очки у топовой команды.

    Последний раз «Лацио» обыгрывал «Милан» в январе прошлого года. В том матче «орлы» разгромили «россонери» (4:0), забив по 2 гола в каждом тайме.

    «Милан»

    Турнирное положение: Команда занимает 3-е место в таблице Серии А с 53 очками в активе после 26-и туров. «Милан» уже вряд-ли будет претендовать на победу в чемпионате Италии, ведь отрыв слишком велик (13 баллов).

    Команда играет очень результативно в нынешнем сезоне, забив за 26 матчей 50 голов — это 2-е место в лиге по голам. При этом, «Милан» не слишком удачно играет в обороне (32 пропущенных).

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    • Последние матчи: В прошедших встречах команда играет не очень уверенно. В последнем туре Серии А «Милан» сыграл вничью с «Аталантой» (1:1), а матчем ранее уступила «Ренну» в рамках Лиги Европы (2:3).

    К тому же, 18-го февраля «россонери» неожиданно проиграли «Монце» (2:4) в рамках чемпионата Италии, пропустив решающий гол на 90-й минуте. Команда сумела отыграться с 0:2, но упустила ничейный результат.

    Не сыграют: Маттиа Кальдара и Томмазо Побега (у обоих травмы).

    Состояние команды: В целом, «Милан» проводит удачный сезон, но в последнее время что-то пошло не так. Команда пропускает слишком много.

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    Стоит отметить, что «Милан» набрал 24 очка из 39-и возможных на чужом поле в Серии А — это 3-й результат по гостевым матчам. В последних 3-х матчах на чужом поле у «Милана» 2 поражение и одна победа.

    В нынешнем сезоне «россонери» и «Лацио» уже встречались между собой. В том поединке «Милан» обыграл «орлов» со счетом 2:0, забив все свои голы во 2-м тайме.

    Статистика для ставок

    • «Милан» обыгрывал «Лацио» в 4-х из 5-и последних очных встречах

    • В 5-и последних матчах на своем поле «Лацио» проиграл только 1 раз

    • В последних 3-х матчах «Милан» пропускал меньше 3-х голов только в 1-м поединке

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Милан» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.25, а победа «Лацио» — в 3.35.

    ТБ 2.5 оценивается в 2.10, а вот на ТМ 2.5 можно поставить за 1.75.

    Прогноз: В последних матчах обе команды довольно часто играют результативно.

    Ставка: Тотал 2.5 больше за 2.10.

    Прогноз: Можно предположить, что «Лацио» забьет минимум 1 гол.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Лацио» 1 больше за 1.95.

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    Ставка и прогноз на матч «Лацио» — «Милан» с коэффициентом 2.10. Дата матча: 01.03.2024. Прогнозы на футбол. Команды сыграют результативно?
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