Кордоба о различиях между РПЛ и Бундеслигой: Там даже маленькие команды стараются атаковать

Нападающийсравнил игру в российской Премьер-лиге с немецкой Бундеслигой.

Напомним, что форвард выступал за «Кельн», «Майнц» и «Герту».

«Оборонительный футбол в РПЛ? После Бундеслиги разница ощущалась. Там даже маленькие команды стараются атаковать и создавать моменты. В России же большинство соперников думают только о защите.

В прошлом сезоне мы забили гораздо больше, но на каком месте закончили? Сейчас забиваем не так много, но лидируем. Конечно, как форвард я хочу забивать как можно больше, но соперники не позволяют, ха-ха! Что тут поделать», — приводит слова Кордобы «Спорт-экспресс».

В нынешнем сезоне форвард провел 16 матчей за «Краснодар» в РПЛ, забил 8 голов и сделал голевую передачу. «Быки» после 18-и туров занимают 1-е место в таблице чемпионата России с 38-ю очками в активе.