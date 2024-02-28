Ван Дейк о предстоящем матче с «Саутгемптоном»: Еще одна тяжелая игра

Защитникподелился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Кубка Англии с

«Очевидно, что у нас сумасшедший график с игрой с "Саутгемптоном" в Кубке Англии сегодня вечером. Главный тренер уже сказал, что ему нужно будет посмотреть, кто будет доступен для этого матча, но все, кто придёт на игру, могут быть уверены, что мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы восстановиться как можно быстрее.

Надеюсь, мы сможем вернуть игроков как можно скорее, потому что, как показало воскресенье, нам понадобятся все.

Помимо того, что мы усердно работаем, стремимся развиваться как команда и отдаем всё, что у нас есть, мы также должны получать удовольствие от того, что делаем.

После завоевания одного трофея у нас теперь есть другие цели, к которым нужно стремиться. Это будет ещё одна тяжёлая игра, но, как я уже сказал, мы можем получить от неё удовольствие, особенно болельщики», — приводит слова ван Дейка официальный сайт «Ливерпуля».

Матч между «мерсисайцами» и «Саутгемптоном» состоится 28-го февраля в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

Напомним, что «Ливерпуль» завоевал Кубок английской лиги, обыграв в финале «Челси» (1:0 ДВ). Победный гол в этом матче забил ван Дейк на 118-й минуте дополнительного времени.