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    «Ливерпуль» — «Саутгемптон». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 1/8 финала Кубка Англии между «Ливерпулем» и «Саутгемптоном»

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    Вирджил Ван Дейк
    «Ливерпуль» на своем поле сыграет с «Саутгемптоном» за выход в четвертьфинал Кубка Англии. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 23:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Ливерпуль»

    В прошедшее воскресенье «Ливерпуль» уже стал обладателем одного трофея, обыграв в финале Кубка английской лиги «Челси» благодаря голу Ван Дейка в конце дополнительного времени. Теперь подопечные Юргена Клоппа намерены побороться за победу в Кубке Англии, но для этого сначала нужно пройти «Саутгемптон».

    В текущем розыгрыше турнира «Ливерпуль» преодолел две стадии, стартовав с победы над «Арсеналом» в 3-м раунде (2:0). Далее мерсисайдцам попался «Норвич», с которым «красные» не испытали никаких проблем (5:2).

    «Ливерпуль» является лидером турнирной таблицы чемпионата Англии и продолжает оставаться одним из главных фаворитов на победу в сезоне. Команда Клоппа имеет в своем активе 60 очков и опережает второй «Манчестер Сити» на один балл. В крайнем туре АПЛ мерсисайдцы крупно обыграли дома «Лутон» (4:1).

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    «Саутгемптон»

    В этом сезоне «Саутгемптон» представляет Чемпионшип и по итогам 34-х туров претендует на повышение в классе. «Святые» находятся в зоне плей-офф (4-е место), но еще не потеряли шансы на прямой выход.

    На пути к 1/8 финала Кубка Англии подопечные Расселла Мартина преодолели две стадии. Сначала «Саутгемптон» без проблем разобрались с «Уолсоллом», отправив в ворота соперника четыре безответных мяча (4:0).

    Далее «святые» встретились с «Уотфордом» и здесь командам не хватило одного матча, чтобы выявить победителя. После ничьей на выезде (1:1) «Саутгемптон» разгромил соперника в переигровке на домашнем поле (3:0).

    Личные встречи

    Последний раз команды встречались между собой в последнем туре прошлого сезона АПЛ. Матч завершился сверхрезультативной ничьей со счетом 4:4.

    Всего в 10-ти последних матчах на счету «Ливерпуля» 8 побед, «Саутгемптон» оказался сильнее в одной встрече и один раз была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ливерпуль» — «Саутгемптон» с коэффициентом 1.88.

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