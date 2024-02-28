Мудрик выйдет в стартовом составе «Челси» на матч Кубка Англии с «Лидсом»

«Челси»: Санчес, Гилкрист, Дисаси, Чалоба, Гюсто, Мадуэке, Кайседо, Энцо Фернандес, Мудрик, Стерлинг, Джексон.
Запасные: Петрович, Колвилл, Маррей-Кэмпбелл, Чилуэлл, Сэмуэлс-Смит, Харрисон, Тауриайнен, Галлахер, Палмер.
«Лидс»: Меслье, Робертс, Фирпо, Родон, Купер, Ампаду, Грэй, Энтони, Джеймс, Пироэ, Джозеф.
Запасные: Клессон, ван ден Хевел, Байрэм, Крессуэлл, Шаклтон, Камара, Саммервилл, Ньонто, Бэмфорд.
Матч между этими командами состоится 28-го февраля в 22:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.