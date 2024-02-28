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    «Челси» — «Лидс». Ставка (к. 1.70) и прогноз на футбол 28 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Челси» — «Лидс»
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    «Челси»
    В рамках 1/8 финала Кубка Англии 28 февраля пройдет матч «Челси» — «Лидс». Начало — 22:30 (мск). «Челси» — «Лидс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Челси»

    Турнирное положение: «синие» в этом сезоне выступают крайне средне. Команда занимает только 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 35 очков.

    За 25 матчей «Челси» смог забить 42 мяча и 41 раз пропустил в свои.

    В Кубке Англии лондонцы уже успели пройти «Престон» (4:0) и «Астон Виллу» (3:1).

    Последние матчи: в прошлом туре английского чемпионата лондонская команда сыграла вничью с «Манчестер Сити» (1:1), а до этого переиграла «Кристал Пэлас» (3:1).

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    Перед этим же коллектив из Лондона уступил «Вулверхэмптону» (2:4) и «Ливерпулю» (1:4).

    Не сыграют: в лазарете команды из столицы Англии находятся Весли Фофана, Рис Джеймс, Марк Кукурелья, Ромео Лавиа, Лесли Угочукву, Бенуа Бадиашиль и Тьяго Силва.

    Состояние команды: столичный коллектив уже точно ни за что не борется в чемпионате страны, поэтому команда может сделать ставку как раз на Кубок Англии.

    Зимой «Челси» смог усилиться смог усилиться только игроками, которые вернулись из аренды. Подопечные Маурисио Почеттино также расстались с рядом игроков, которые были не основными.

    «Лидс»

    Турнирное положение: команда из одноименного города в этом сезоне выступает в Чемпионшипе и делает это успешно.

    В настоящий момент коллектив из Лидса имеет в своем активе 72 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Белые» на шесть баллов отстают от лидирующего «Лестера».

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    • «Павлины» смогли 64 раза поразить ворота соперника и 27 раз пропустили в свои.

    В Кубке же «Лидс» сначала разгромил «Петерборо Юнайтед» (3:0), а затем разбил и «Плимут» (4:1).

    Последние матчи: в прошлом туре подопечные Даниеля Фарке переиграли «Лестер» (3:1), а до этого также сломили сопротивление «Плимута» (2:0), «Суонси» (4:0) и «Ротерхэма» (3:0).

    Перед этим также победы в противостояниях с «Бристолем» (1:0), «Лидсом» (1:0), «Престоном» (2:1), «Кардиффом» (3:0) и «Бирмингемом» (3:0).

    Не сыграют: не смогут выйти на поле в этой игре только травмированные Стюарт Даллас и Паскаль Страйк.

    Состояние команды: главной задачей команды является выход в АПЛ. Пока что «Лидс» имеет хорошие шансы на повышение в классе, однако вся борьба еще впереди.

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    Возможно, «павлины» даже пожертвуют Кубком Англии ради того, чтобы иметь больше шансов на выход в сильнейший английский чемпионат.

    Что касается кадрового потенциала, то «Лидс» зимой пополнился только Коннором Робертсом, а вот ряд игроков команды отправились в аренду.

    Статистика для ставок

    • «Лидс» сейчас имеет серию из 12 матчей подряд без поражений во всех турнирах

    • «Челси» проиграл только 1 матч из последних 11 на своем поле

    • «Лидс» выиграл у «Челси» только 1 из последних 10 очных матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Челси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.60, а победа «Лидса» — в 6.10.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.57, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.40.

    Прогноз: в последнее время команды играют достаточно результативно, поэтому вполне вероятным видится исход, при котором оба коллектива забьют.

    Ставка: обе забьют за 1.70.

    Прогноз: если говорить об исходе противостояния, то «Челси» видится фаворитом и должен уверенно побеждать.

    Ставка: победа «Челси» с форой-1,5 за 2.30.

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    «Челси» — «Лидс»: прогноз, ставка (1.70), статистика, коэффициенты матча 28.02.2024. Прогнозы на футбол. Ждем голы обеих команд
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