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    Райс о поражении «Арсенала»: Нам нужно было сделать хотя бы ничью на таком стадионе

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    Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс высказался о поражении своей команды в 1-м матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту» (0:1).

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    «Когда счет 0:0, вы смотрите на часы и видите, что прошло 93 минуты. Если вы не собираетесь выиграть матч, хотя бы не проиграйте ее. Нам нужно было сделать хотя бы ничью на таком стадионе.

    В нашей команде положительный настрой. У нас было такое хорошее начало 2024 года, что мы не позволим этому сбить нас с толку. Мы займемся этой игрой.

    Они знают, что делают. "Порту" — по-настоящему честная, трудолюбивая команда с отличными игроками. Нам нужно изменить подход к домашнему матчу и выложиться на полную. Гол они забили красивый, но мы будем стремиться все изменить в домашней игре», — цитирует Райса УЕФА.

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    • Напомним, что ответный матч между этими командами состоится 12-го марта в Лондоне.

    В английской Премьер-лиге «Арсенал» занимает 3-е место в таблице с 55-ю очками в активе после 25-и туров.

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