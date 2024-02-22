Райс о поражении «Арсенала»: Нам нужно было сделать хотя бы ничью на таком стадионе

Полузащитниквысказался о поражении своей команды в 1-м матче 1/8 финала Лиги чемпионов с(0:1).

«Когда счет 0:0, вы смотрите на часы и видите, что прошло 93 минуты. Если вы не собираетесь выиграть матч, хотя бы не проиграйте ее. Нам нужно было сделать хотя бы ничью на таком стадионе.

В нашей команде положительный настрой. У нас было такое хорошее начало 2024 года, что мы не позволим этому сбить нас с толку. Мы займемся этой игрой.

Они знают, что делают. "Порту" — по-настоящему честная, трудолюбивая команда с отличными игроками. Нам нужно изменить подход к домашнему матчу и выложиться на полную. Гол они забили красивый, но мы будем стремиться все изменить в домашней игре», — цитирует Райса УЕФА.

Напомним, что ответный матч между этими командами состоится 12-го марта в Лондоне.

В английской Премьер-лиге «Арсенал» занимает 3-е место в таблице с 55-ю очками в активе после 25-и туров.