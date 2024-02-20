Сегодня в 23:00 начнется первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов, в котором «Порту» дома сыграет с лондонским «Арсеналом». За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

«Порту»

«Порту» со второго места вышел из группы Лиги Чемпионов, в которой также находились «Барселона», «Шахтер» и «Антверпен». «Драконы» набрали столько же очков, сколько и «Барселона» (по 12), но уступили первую строчку каталонцам по результатам личных встреч.

Португальский клуб дважды уступил подопечным Хави, но зато преуспел в остальных встречах. Подопечные Сержиу Консейсау набрали максимум очков из возможных в матчах против «Шахтера» и «Антверпена».

В чемпионате Португалии «Порту» занимает третью строчку (48 очков) с отставанием от лидирующего «Спортинга» в пять баллов. Матч крайнего тура Примейры завершился для «драконов» сухой победой над «Эстрелой» (2:0).

«Арсенал»

«Арсенал» стал первым в группе с ПСВ, «Лансом» и «Севильей», оформив 13 очков в 6-ти матчах. «Канониры» одержали 4 победы, по одному разу сыграли вничью и уступили.

Подопечные Микеля Артеты начали групповой этап с крупной победы над ПСВ (4:0). Далее лондонцы неожиданно проиграли в гостях «Лансу» (1:2), но это поражение осталось для «Арсенала» единственным на данном этапе. Затем «канониры» одержали три победы кряду и завершили осенне-зимнюю часть еврокубков ничьей с ПСВ (1:1).

«Арсенал» также продолжает участвовать в чемпионской гонке АПЛ. Команда Артеты идет второй с 55-ю очками в активе и отстает от «Ливерпуля» на два балла. В двух крайних турах чемпионата «канониры» одержали две победы с общей разницей мячей 11:0, обыграв «Бёрнли» (5:0) и «Вест Хэм» (6:0) соответственно.

Личные встречи

В 7-ми очных матчах четырежды успех праздновал «Арсенал», две встречи остались за «Порту» и один раз была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Порту» — «Арсенал» с коэффициентом 2.00.