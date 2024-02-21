Матч «Порту» — «Арсенал» пройдет 21 февраля в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов, начало — 23:00 (мск). «Порту» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Порту»

Путь в плей-офф: «Порту» вышел в 1/8 финала благодаря второму месту в группе, где проиграл первое «Барселоне», но оказался выше «Шахтера» и «Антверпена».

В шести поединках группового раунда португальский клуб набрал 12 очков из 18-ти после четырех побед и двух поражениях, уступив «Барселоне» лишь за счет личных встреч.

Последние матчи: «Порту» в прошлом туре чемпионата своей страны на домашнем поле обыграл «Эстрелу» (2:0), забив два безответных мяча.

В трех последних поединках во всех турнирах коллектив одержал одну победу при одном поражении и одной ничьей.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмирован — Иван Маркано, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: В 10 предыдущих матчах во всех турнирах «Порту» потерпел лишь одно поражение при семи победах и двух ничьих.

В португальской Примейре «Порту» занимает только третью позицию с отставанием в семь очков от лидера «Бенфики» и четыре балла от «Спортинга».

У «Драконов» Гальено и Эванилсон забили в Лиге чемпионов по четыре мяча, что является пятым показателем в списке бомбардиров.

«Арсенал»

Путь в плей-офф: «Арсенал» вышла в 1/8 финала благодаря победе в группе, где также играли ПСВ, «Ланс» и «Севилья».

В шести поединках группового раунда «Канониры» набрали 13 очков из 18-ти возможных, после четырех побед, одной ничьей и одного поражения.

Последние матчи: в предыдущем туре английской Премьер-лиги гости одержали победу. На чужом поле лондонцы разгромили «Бернли» (5:0).

В пяти последних поединках, которые пришлись на национальный чемпионат, коллектив одержал пять побед кряду.

Не сыграют: Томиясу, Зинченко, Жезус, Партей и Тимбер — травмированы. Дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: «Арсенал» в последнее время набрал великолепную форму, ведь на сегодня у него серия из пяти побед с общим счетом 21-2.

Благодаря этому коллектив улучшил свои шансы в борьбе за титул, где теперь он только на два очка отстает от лидера «Ливерпуля», хотя потенциально занимает третью строчку.

Габриэль Жезус — самый результативный игрок «Арсенала» в Лиге чемпионов, забив четыре мяча. Он занимает пятое место среди лучших бомбардиров турнира в сезоне 2023/2024.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Арсенала» было забито больше 3,5 голов

в четырех из шести последних матчей «Арсенала» хотя бы одна команда не забивала

в трех последних матчах «Порту» одержал лишь одну победу.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.65. Ничья — в 3.70, победа «Порту» — в 5.50.

Коэффициенты матча Порту — Арсенал Лондон 1X2Новым игрокам 5.603.751.70Бонус$9500

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 2.00 и 1.80.

Прогноз: в пяти последних матчах гостей было забито больше 2,5 голов. «Арсенал» в последних четырех из пяти поединков забил минимум три гола.

При этом в трех из пяти последних матчей «Порту» было также забито больше 2,5 голов.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что «Арсенал» выиграет при тотал больше 2,5 голов, ведь в пяти последних матчах гостей был реализован именно такой сценарий.

Ставка: «Арсенал» выиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.80.